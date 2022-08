Le LG 45GR95QE est un moniteur OLED incurvé géant pour les jeux.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG UltraGear a dévoilé un énorme moniteur de jeu OLED incurvé de 45 pouces avant l'IFA 2022.

Il s'agit du tout premier écran OLED de 45 pouces doté d'une courbure de 800R pour une expérience de jeu immersive et haute-fidélité.

-

En plus de sa taille gigantesque et de ses niveaux de noir profonds, le moniteur est également très performant. Il offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse gris-gris de 0,1 milliseconde.

Ces caractéristiques sont associées à une couverture de 98,5 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et à la prise en charge du HDR10.

Le moniteur fonctionne à une résolution WQHD (3440 x 1440) et prend en charge les taux de rafraîchissement variables, comme vous pouvez vous y attendre.

Un aspect qui s'est avéré difficile pour les écrans incurvés dans le passé est la présence de reflets gênants. Heureusement, le LG 45GR95QE est doté d'un revêtement antireflet à faible réflexion pour atténuer ce problème.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou pour déverrouiller des sites, nous vous proposons les services de

Lorsqu'il s'agit de technologie OLED, LG est l'un des meilleurs, ses téléviseurs arrivant fréquemment en tête de nos guides d'achat. Nous ne pouvons qu'imaginer que ces performances exceptionnelles seront reprises dans le dernier moniteur de jeu de la société.

"Notre tout nouveau moniteur de jeu OLED UltraGear élève l'expérience de jeu grâce à son écran incurvé, sa solution antireflet et son taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz", a déclaré eo Young-jae, vice-président senior de l'activité informatique chez LG.

Il n'y a pas encore d'informations sur la disponibilité ou le prix, mais LG présentera l'écran à l'IFA la semaine prochaine. Nous espérons que nous en saurons plus à ce moment-là.

Écrit par Luke Baker.