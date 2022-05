Les moniteurs UltraGear de LG comprennent désormais leur premier écran OLED et un écran 4K 160 Hz.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a dévoilé un certain nombre de moniteurs de jeu UltraGear dotés de spécifications sérieuses qui, selon la société, répondront aux besoins des joueurs.

La gamme comprend l'UltraGear 48GQ900, le très attendu moniteur de jeu OLED de la société, avec un écran de 47,5 pouces, une résolution UHD 4K, un temps de réponse de 0,1 ms, HDR10 et un taux de rafraîchissement de 138 Hz (overclocké).

À côté, on trouve deux écrans Nano IPS plus petits de 31,5 pouces - le 32GQ950 et le 32GQ850. Le premier offre une résolution allant jusqu'à 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz, VESA DisplayHDR 1000 et un temps de réponse de 1 ms. Le 32GQ850 offre quant à lui une résolution de 1440p avec un taux de rafraîchissement de 260Hz.

LG affirme que les arguments de vente incluent la technologie ATW Polarizer qui garantit "des couleurs vives et précises et des noirs profonds et sombres sur un large angle de vision".

Il est évident que les capacités de taux de rafraîchissement élevé de ces moniteurs vont certainement attirer les joueurs sur PC, mais la plus grande attraction pourrait bien être la première apparition du moniteur OLED de la société. LG affirme que ce panneau offrira une superbe reproduction des couleurs et un excellent contraste également.

Cet écran utilise également le revêtement antireflet à faible réflexion (AGLR) de LG afin de minimiser les distractions et de vous permettre de vous concentrer sur vos jeux PC préférés.

Tous ces modèles LG UltraGear sortent ce mois-ci au Japon et d'autres régions suivront plus tard, mais nous n'avons pas encore de date officielle.

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 25 Peut 2022

Écrit par Adrian Willings.