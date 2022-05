Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écrans à taux de rafraîchissement variable existent depuis un certain temps déjà, et si AMD et Nvidia ont leurs propres directives pour la fabrication des écrans FreeSync et G-Sync, il n'y a jamais eu de norme claire pour le marché dans son ensemble.

La Video Electronics Standards Association (VESA), que vous connaissez peut-être comme la société qui s'assure que votre téléviseur a le bon espacement des trous pour les supports muraux, est intervenue pour résoudre ce problème.

Pour être conforme à la nouvelle norme, un produit doit subir plus de cinquante tests visant à évaluer les capacités de rafraîchissement variable des moniteurs et des écrans d'ordinateurs portables.

"La norme VESA AdaptiveSync Display CTS crée une norme claire et cohérente pour les performances d'affichage des moniteurs de jeu et aide les consommateurs à prendre des décisions d'achat en connaissance de cause", a déclaré Jim Choate, responsable du programme de conformité chez VESA.

"Les premiers produits au monde à porter le nouveau logo AdaptiveSync Display, les moniteurs de jeu UltraGear de LG ont obtenu des résultats remarquables dans tous les tests applicables."

Les moniteurs auxquels il est fait référence sont les 27GP950 et 27GP850 de la gamme d'écrans de jeu UltraGear de LG. Tous deux sont dotés de panneaux Nano IPS de LG avec des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réponse gris-gris de 1 milliseconde.

Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company, a déclaré : " Avec les prochains modèles 2022, dont l'UltraGear 27GP95R, nous allons non seulement répondre aux normes élevées des tests de performance de la VESA, mais aussi satisfaire les attentes et les divers besoins des consommateurs d'aujourd'hui. "

Comparaison des GPU GeForce RTX série 30 de Nvidia avec ses modèles série 10 Par Pocket-lint International Promotion · 23 Peut 2022

squirrel_widget_12852599

Écrit par Luke Baker.