Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé que deux nouveaux moniteurs feront leurs débuts au CES 2022, présentant des spécifications impressionnantes qui devraient les rendre parfaits pour les nombreuses personnes qui travaillent désormais régulièrement à domicile.

Les deux modèles en question sont le LG UltraFine Display (modèle 32UQ85R) et le LG DualUp Monitor (modèle 28MQ780).

Le premier est l'offre la plus sophistiquée, un écran de 32 pouces avec un panneau 4K qui devrait offrir une précision extrême et des couleurs époustouflantes, mais c'est le DualUp qui semble plus risqué et innovant.

Il apporte un rapport d'aspect sauvage de 16:18 pour offrir efficacement une forme qui ressemble à deux moniteurs l'un sur l'autre, vous permettant d'effectuer plusieurs tâches verticalement plutôt qu'horizontalement.

C'est un nouveau look, et nous pouvons certainement voir certaines personnes trouver très utile pendant qu'ils travaillent, et offre apparemment le même espace d'écran que deux écrans de 21,5 pouces. Cela pourrait très bien fonctionner pour toute personne disposant d'un espace de bureau limité et qui aime l'idée d'avoir plus d'écran pour travailler.

Les deux moniteurs seront explorés lors des présentations de LG au CES 2022, bien que si vous souhaitez vous plonger dans leurs spécifications exactes, vous pouvez désormais consulter la propre version de LG à leur sujet ici .