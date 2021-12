LG dévoile son premier ordinateur portable de jeu, l'UltraGear 17G90Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG est connu pour ses excellents ordinateurs portables au fil des ans, nous aimons particulièrement la série d'ordinateurs portables Gram, mais un domaine qui a toujours été absent est le jeu .

Aujourd'hui, cela change, avec l'annonce du LG UltraGear 17G90Q . Ce n'est pas le nom le plus accrocheur, mais il a l'air bien.

Le nouvel ordinateur portable de jeu partage l'ADN de ses frères et sœurs LG Gram dans sa conception légère et portable. Il pèse moins de 2,7 kilogrammes et mesure moins de 21,4 mm d'épaisseur.

Malgré la conception mince, LG a intégré un processeur Intel de 11e génération et un Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q - il ne sera donc pas en reste en ce qui concerne les performances de jeu.

Associé à un écran IPS de 17 pouces fonctionnant à 300 Hz, ce petit ordinateur portable est prêt pour de sérieux titres compétitifs.

LG a également créé un logiciel, LG UltraGear Studio, pour permettre aux utilisateurs de personnaliser les options et de suivre les données de performances de leurs machines. Cela inclut la personnalisation de l'éclairage RVB par touche du clavier, bien sûr, car quel ordinateur portable de jeu serait vu sans lui de nos jours.

Les haut-parleurs sont censés fournir un "son réaliste et tridimensionnel" et prennent en charge DTS:X Ultra, mais rien d'autre n'a été révélé sur le front audio.

Le vice-président senior des activités informatiques de LG, Seo Young-Jae, a déclaré dans une déclaration à Pocket-lint : "L'ordinateur portable de jeu LG UltraGear a tout ce qu'il faut pour s'attaquer aux derniers jeux de haute qualité, offrant le gameplay fluide et réactif que tous les joueurs veulent"

« Notre tout premier ordinateur portable de jeu, le 17G90Q, se distingue des produits concurrents par son matériel haut de gamme, son écran généreux et de haute qualité et son design élégant et léger qui maximise la commodité et la portabilité. »

Le LG 17G90Q sera initialement lancé aux États-Unis et en Corée du Sud au début de 2022, suivi d'autres régions par la suite. LG annoncera plus de détails et plus de produits pour sa gamme UltraGear au CES en janvier .