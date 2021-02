Les derniers ordinateurs portables Gram de LG sont maintenant disponibles au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES 2021, LG a lancé sa dernière série dordinateurs portables Gram et ils sont maintenant disponibles au Royaume-Uni. Les ordinateurs portables ont un nouveau design qui est encore plus élégant que les générations précédentes grâce à des cadres beaucoup plus fins. Le modèle de 14 pouces ne pèse que 999 g avec une autonomie de batterie allant jusquà 25,5 heures.

Les détaillants de la nouvelle gamme LG Gram comprennent Amazon, Costco, Dixons, Argos, AO et LG.com. Comme auparavant, la gamme Gram se distingue par sa priorisation des appareils plus grands. Dell a récemment ramené son XPS 17 , il y a donc évidemment un marché là-bas.

La gamme est disponible en 14, 16 et 17 pouces - les deux premières tailles peuvent être spécifiées avec une batterie plus grande de 80W, il y a donc en fait cinq nouveaux modèles en tout - LG gram 17 (modèle 17Z90P), LG gram 16 (modèle 16Z90P) , LG gram 14 (modèle 14Z90P), LG gram 2-en-1 16 (modèle 16T90P) et LG gram 2-en-1 14 (modèle 14T90P).

Les nouveaux ordinateurs portables sont certifiés Intel Evo , ce qui signifie une certaine garantie de performances - grâce aux processeurs Intel Core de 11e génération et aux graphiques Iris X - charge rapide, autonomie dune journée et reprise rapide.

Les modèles plus grands offrent un écran de 2560 x 1600 avec prise en charge de lespace colorimétrique DCI-P3, tandis que les plus petits modèles de 14 pouces ont des écrans de 1920 x 1200. Tous les modèles sont livrés avec 8 ou 16 Go de RAM.

La version sortante du 17 pouces était déjà 16:10 mais ce rapport hauteur / largeur vient maintenant à toute la gamme pour une surface décran accrue. LG affirme que les nouveaux modèles augmentent également la taille du clavier et du pavé tactile pour une saisie plus facile.

Écrit par Dan Grabham.