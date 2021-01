Les derniers ordinateurs portables Gram ultra-légers de LG ont des écrans 16:10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a lancé une nouvelle série dordinateurs portables Gram avec un nouveau design encore plus élégant que les générations précédentes grâce à des lunettes beaucoup plus fines. Le modèle de 14 pouces pèse seulement 999 g.

Les nouveaux ordinateurs portables sont certifiés Intel Evo , ce qui signifie une certaine garantie de performances - grâce aux processeurs Intel Core de 11e génération et aux graphiques Iris X - charge rapide, autonomie dune journée et reprise rapide. En effet, lautonomie de la batterie est un argument de vente clé avec jusquà 19,5 heures citées.

Il existe cinq nouveaux modèles de 17, 16 et 14 pouces, y compris des appareils 2 en 1 - le LG gram 17 (modèle 17Z90P), le LG gram 16 (modèle 16Z90P), le LG gram 14 (modèle 14Z90P), le LG gram 2- in-1 16 (modèle 16T90P) et LG gram 2-in-1 14 (modèle 14T90P). LG est assez inhabituel en proposant des ordinateurs portables fins et légers de plus de 15 pouces, bien que Dell ait récemment ramené son XPS 17 , il y a donc évidemment un marché décent là-bas.

Les modèles plus grands offrent un écran 2560 x 1600 avec prise en charge de lespace colorimétrique DCI-P3, tandis que les modèles plus petits de 14 pouces ont 1920 x

1200 écrans. Tous les modèles sont livrés avec 8 ou 16 Go de RAM.

La version sortante du 17 pouces était déjà 16:10 mais ce rapport hauteur / largeur vient maintenant à toute la gamme pour une surface décran accrue. LG affirme que les nouveaux modèles augmentent également la taille du clavier et du pavé tactile pour une saisie plus facile.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Rik Henderson.