Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une version du LG Gram 16 est passée par la Federal Communication Commission des États-Unis, comme la repéré Liliputing .

LG a annoncé le portable 16 pouces en Corée du Sud le mois dernier. Il sera bientôt mis en vente là-bas, avec un écran tactile IPS de 2560 x 1600 pixels, un processeur Intel Tiger Lake et un design mince de 2,6 livres. Mais la nouvelle version passant par la FCC est un peu différente, car il sagit dun convertible de 3,3 livres avec un écran tactile, une charnière à 360 degrés et un support pour stylet.

Étant donné que le manuel dutilisation de lordinateur portable et même des images de lappareil sont désormais disponibles via la FCC, il est prudent de supposer quil sera bientôt lancé aux États-Unis. Le manuel a en fait révélé quil comporterait des processeurs Intel Core i3, Core i5 ou Core i7, et quil prend en charge à la fois les entrées stylet et tactile et a une conception convertible, lui permettant de fonctionner dans un ordinateur portable, une tablette, une tente ou un mode stand .

Le manuel révèle également son poids et confirme que lordinateur portable est lun des ordinateurs portables LG Gram les plus lourds à ce jour, bien quil soit encore relativement léger compte tenu de sa taille décran et de sa durée de vie de 80 W. Les autres caractéristiques comprennent la mémoire intégrée LPDDR4x non évolutive, deux emplacements M.2 2280 pour le stockage SSD PCIe NVMe ou SATA, la prise en charge du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 et une webcam HD.

En ce qui concerne les ports, le LG Gram 16 embarquera un Thunderbolt 4, deux ports USB 3.1 Type-A, HDMI et audio, et un lecteur de carte microSD. Lordinateur portable comprend en outre un clavier rétroéclairé avec un pavé numérique ainsi que des haut-parleurs stéréo de 5 watts.

Un prix et une date de sortie ferme ne sont pas encore connus, mais nous pensons que LG pourrait annoncer ces détails au CES 2021 ce mois-ci.

Écrit par Maggie Tillman.