Lenovo rafraîchit les ordinateurs portables IdeaPad Pro et IdeaPad Slim avec des composants Intel et Nvidia améliorés.

(Pocket-lint) - Lenovo a dévoilé avant le CES quelques versions mises à jour de ses ordinateurs portables avec la dernière génération de matériel.

Il s'agit de mises à niveau significatives sous le capot des IdeaPad Pro 5i et IdeaPad Pro 5 ainsi que des portables IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 Gen 8.

Ces mises à niveau incluent les "derniers" processeurs Intel et AMD ainsi que les cartes graphiques Nvidia GeForce "Next-gen". Ces références matérielles sont intentionnellement vagues, car Lenovo a choisi de révéler ces ordinateurs portables avant l'annonce complète du matériel qui les alimente, qui aura lieu pendant le salon de cette année.

Cependant, malgré le manque de détails sur les spécifications, nous savons certaines choses sur les changements.

En 2023, les IdeaPad Pro 5i et IdeaPad Pro 5 Gen 8 seront disponibles en deux tailles différentes - des modèles de 14 et 16 pouces. Ces ordinateurs portables seront dotés de pavés tactiles plus grands que ceux des générations précédentes, ainsi que d'une caméra IR Full HD avec un capteur de temps de vol (ToF) et des capacités de connexion intelligente.

Les modèles 16 pouces les plus grands sont également dotés d'un tout nouveau commutateur d'affichage dynamique qui modifie la fréquence d'images de l'écran, offrant un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, pour une expérience plus fluide et plus agréable à l'œil. Avec une résolution d'écran QHD+, un rapport hauteur/largeur de 16:10 et un espace colorimétrique sRGB de 100 %, vous êtes sûr d'obtenir un résultat optimal. Pour travailler, vous trouverez ces ordinateurs agréables à l'œil grâce à la technologie de faible lumière bleue certifiée Eyesafe.

Lenovo indique également que vous pouvez profiter des capacités de charge rapide avec des "heures" d'autonomie supplémentaire avec seulement 15 minutes de charge.

Parallèlement, les IdeaPad Slim 5i et IdeaPad Slim 5 Gen 8 sont également mis à niveau avec les derniers processeurs. Le plus grand modèle de 16 pouces offrira une résolution allant jusqu'à 2,5K et 90 % AAR et 100 % DCI-P3 pour des couleurs éclatantes. Lenovo affirme que ces ordinateurs peuvent être utilisés à l'extérieur avec une luminosité de 400 nits, mais qu'ils seront également agréables à regarder grâce à la certification TÜV Rheinland de faible luminosité bleue.

Les IdeaPads sont parfaits pour la productivité et offrent suffisamment de puissance pour le multitâche dans un boîtier élégant, attrayant et portable.

Les Lenovo IdeaPad Pro 5i et IdeaPad Pro 5 seront disponibles à partir de mai 2023 à partir de 1 500 $/1399 € pour le modèle 16 pouces. Quant aux modèles Slim, ils seront disponibles à partir de 649 $/$649.

