L'IdeaPad Chromebook de Lenovo pourrait être une merveille de diffusion de jeux vidéo

(Pocket-lint) - Lenovo est peut-être un nom plus associé aux ordinateurs portables de bureau étouffants, mais la société vient d'annoncer le IdeaPad Gaming Chromebook - un ordinateur portable conçu pour permettre aux joueurs de jouer à une tonne de jeux à partir du service de streaming de leur choix.

Lenovo affirme que son nouveau IdeaPad Gaming Chromebook est conçu avec Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna en tête. Entre les trois, on nous dit que les joueurs peuvent s'attendre à être en mesure de jouer à plus de 1.400 jeux via le nouveau logiciel ChromeOS que cette chose exécute.

Les ordinateurs portables de jeu, aussi peu conventionnels soient-ils, ont tendance à avoir besoin de quelques éléments s'ils veulent être pris au sérieux. En tête de liste, il y a un écran décent. Lenovo a doté l'IdeaPad Gaming Chromebook d'un écran WQXGA 16:10 de 16 pouces qui promet un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cet écran est alimenté par un processeur Intel Core i5 ou Core i3 et par la connectivité Wi-Fi 6E pour que les jeux soient diffusés aussi rapidement que possible. 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go sont proposés, et il y a même une caméra 1080p pour les appels Zoom - vous devez mériter ces heures de jeu, après tout.

Lenovo estime que les joueurs pourront également profiter de ces heures de jeu. La batterie 71Whr incluse promet environ 11 heures de jeu sur une seule charge, avec d'autres caractéristiques notables, notamment un emplacement pour carte microSD, des ports USB-C et USB-A, et une combinaison de prise casque et microphone. Et oui, étant un ordinateur portable de jeu, il y a des lumières RGB à avoir.

En ce qui concerne les prix, ces choses commencent à partir de 599 $ aux États-Unis, mais la disponibilité internationale n'a pas été confirmée jusqu'à présent. Ceux qui sont aux États-Unis devraient s'attendre à une disponibilité ce mois-ci, cependant. Les lecteurs internationaux peuvent consulter le concurrent de Lenovo, le Chromebook 516 GE d'Acer.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.