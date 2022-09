Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo est mis à jour avec des composants internes rapides.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les smartphones pliables étant relativement courants aujourd'hui, il serait relativement facile d'oublier que la technologie qui les permet peut également être utilisée pour d'autres appareils.

Lenovo est l'une des entreprises qui cherchent à adopter ces écrans pliables et ces charnières solides sur le marché des ordinateurs portables, afin de nous offrir une tablette/un ordinateur portable pliable doté d'une variété de modes et de fonctions différents.

-

Avec son dernier modèle ThinkPad X1 Fold pour 2022 - annoncé lors de l'IFA 2022 - la société a repris ce concept original et l'a enrichi de quelques spécifications haut de gamme, tout en le rendant facile à réparer.

Il commence par un grand écran OLED flexible de 16 pouces qui permet ensuite au X1 flexible de se replier pour atteindre la taille d'un ordinateur portable de 12 pouces beaucoup plus petit. L'idée est d'avoir un énorme écran d'ordinateur portable dans son sac à dos, sans qu'il prenne beaucoup de place.

Il peut être utilisé ouvert en mode portrait ou paysage pour s'adapter au programme que vous exécutez, ou vous pouvez le plier en angle et l'utiliser comme une sorte de mini ordinateur portable, avec un clavier physique en option qui se clipse sur la partie supérieure de la moitié inférieure.

L'écran OLED est lumineux, riche en contrastes et éclatant, et possède les capacités nécessaires pour prendre en charge le contenu Dolby Vision.

À l'intérieur, tout est alimenté par le processeur Intel Core U de 12e génération (configurable jusqu'au Core i7), avec jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5.

Il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Au lieu de cela, Lenovo dissipe la chaleur à l'aide de feuilles de graphite et de cuivre, afin de s'assurer que vous n'ayez pas à supporter le moindre bruit lorsque vous travaillez.

Lenovo a déclaré avoir pris en compte l'impact environnemental de son produit en proposant des housses en plastique tissé fabriquées à partir de bouteilles d'eau recyclées. De plus, ils peuvent être retirés facilement pour être réparés (par des réparateurs agréés).

Lenovo utilise également des produits recyclés ou "post-consommation" dans l'alimentation et les haut-parleurs du X1 Fold et a même fabriqué son emballage de vente au détail à partir de bambou et de canne à sucre pour le rendre compostable.

Le dernier Lenovo ThinkPad X1 Fold sera commercialisé en novembre 2022, à partir de 2499 dollars aux États-Unis.

Écrit par Cam Bunton.