Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Envie d'un nouvel ordinateur portable de jeu qui ne coûtera pas un bras et une jambe ? C'est là qu'entrent en jeu les machines IdeaPad mises à jour de Lenovo pour 2022, disponibles en deux versions : l'IdeaPad Gaming 3 doté des entrailles AMD, le 3i offrant des options Intel.

De plus, il existe deux options de taille d'écran, à 15 et 16 pouces, pour répondre à vos besoins. Différentes options seront disponibles au choix, y compris des panneaux de taux de rafraîchissement plus rapides jusqu'à 165 Hz pour obtenir cette lecture ultra-fluide pendant que vous jouez.

Bien que surnommé une série de produits d'entrée de gamme, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 & 3i arbore des graphiques discrets Nvidia RTX 3050, avec la possibilité d'attraper un 3060 en haut de gamme. Cela donnera aux jeux plus de poids en ce qui concerne diverses tâches de rendu.

Les deux modèles présentent également une toute nouvelle philosophie de conception pour la série : il y a des évents supplémentaires pour assurer un meilleur refroidissement (y compris des accents bleus à l'aspect swish) ; la marque, quant à elle, a été peaufinée, maintenant dans une police nouvelle et plus rationalisée (il y a même un logo subtil sur la crête supérieure du couvercle).

Les ports sont en grande partie cachés à l'arrière cette fois-ci, donnant un look plus épuré. Seuls deux ports USB-A et une prise casque 3,5 mm vivent sur les côtés afin que vous puissiez toujours connecter facilement une souris filaire et un casque si vous le souhaitez.

Il n'y a pas d'éclairage RVB complet ici, mais le clavier offre un rétroéclairage - il est bleu ou blanc selon la couleur de votre choix - pour une sortie simple mais efficace. Il y a aussi un pavé numérique complet, tandis que le trackpad est décalé du centre (probablement à la grande douleur des joueurs gauchers).

Ce qui semble plus propre et plus ordonné que les itérations précédentes. S'il est disponible à un prix tout aussi soigné et ordonné, nous sommes sûrs que les joueurs à petit budget seront désireux d'approfondir leurs recherches. Bien sûr, le prix varie beaucoup selon votre choix : le modèle 15 pouces commence à 929 $ (AMD) ou 989,99 $ (Intel), tandis que le modèle 16 pouces commence à 1139,99 $ (AMD) ou 1489,99 $ (Intel). Nous attendons toujours les prix du Royaume-Uni et de l'UE.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Écrit par Mike Lowe.