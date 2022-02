Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo met tout en œuvre en ce qui concerne les appareils Chromebook au Mobile World Congress 2022 . En plus du produit Duet 2-en-1 de troisième génération, la société a également dévoilé deux autres produits principaux : le Chromebook IdeaPad Flex 5i et le Chromebook IdeaPad Flex 3i.

La véritable caractéristique remarquable des deux conceptions est l'introduction d'une nouvelle «charnière rabattable». Non seulement l'écran de l'un ou l'autre produit peut pivoter à 360 degrés pour toutes sortes de cas d'utilisation, lorsqu'il est dans la position classique de l'ordinateur portable, plus vous poussez l'écran vers l'arrière, plus la charnière élèvera l'inclinaison du clavier pour un travail plus confortable et ergonomique. position.

La principale différence entre les deux Chromebooks est par ailleurs que le 5i a un écran de 14 pouces, tandis que le 3i est plus grand avec un panneau de 15 pouces. Cependant, plus gros n'est pas nécessairement meilleur : le 3i est alimenté par le processeur N6000 d'Intel, il s'agit donc d'un produit d'entrée de gamme, tandis que le 5i s'appuie sur les processeurs Intel Core i de 12e génération, donc disposera de beaucoup plus de puissance.

Le panneau 14 pouces du Chromebook IdeaPad Flex 5i est présenté dans un rapport 16:10 et sa résolution Full HD garantit qu'il n'y a pas de réduction sur le volume de pixels pour une qualité décente. Lenovo dit qu'il offrira également une luminosité allant jusqu'à 400 nits, ce qui, bien qu'il ne soit pas à la pointe de la classe, est une tentative claire d'amélioration par rapport au produit précédent de cette gamme.

Le pavé tactile est également beaucoup plus grand que les modèles précédents - il mesure 120 x 75 mm, si vous aimez les chiffres - pour un plus grand confort d'utilisation au quotidien.

Le Chromebook IdeaPad Flex 5i commencera ses ventes à partir de juin 2022, au prix de 499,99 $, tandis que le Chromebook IdeaPad Flex 3i sera un peu plus abordable, au prix de 399,99 $ , et sortira un mois plus tôt en mai.

Écrit par Mike Lowe.