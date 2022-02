Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Malgré leur popularité, il n'y a pas beaucoup d'excellents produits Chromebook sur le marché. Une exception, il faut le dire, est la gamme IdeaPad de Lenovo, qui a été révélée sous sa forme de troisième génération sous le nom de Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook.

Si vous avez déjà vu son prédécesseur, l'IdeaPad Duet 2, vous saurez en quoi consiste ce produit Chromebook 2 en 1. Sauf que pour la dernière génération, il y a toute une série d'améliorations. Le principal est l'écran de 11 pouces, qui a été mis à niveau pour offrir une résolution 2K et, comme il est légèrement plus grand, signifie un peu moins de lunette qu'avant aussi.

Il y a aussi un grand changement à l'intérieur : Qualcomm prend les rênes cette fois-ci, livrant son processeur Snapdragon 7C Gen 2 à l'intérieur. Normalement, on grince des dents à l'idée de Snapdragon à l'intérieur de certaines machines, car c'est plutôt limitant pour les produits Windows. Mais bon, il s'agit d'un Chromebook, nous pensons donc que ce sera un match idéal qui apportera un potentiel de productivité décent au système d'exploitation de Google, ainsi qu'une autonomie encore plus longue (c'est une cellule de 29 Wh, donc devrait fournir des manches décentes).

Le clavier amovible a également été repensé pour la troisième génération, offrant une course de touche plus profonde (1,4 mm au lieu de 1,3 mm), et il a été traité avec un revêtement résistant à l'eau pour le rendre d'autant plus durable. De plus, le clavier agit comme un support/couvercle pour rendre le produit plus polyvalent dans ses formes non portables et même désengage automatiquement les touches dans de telles positions. Astucieux.

En haut, il y a un appareil photo de 5 mégapixels dans la lunette pour vous assurer d'obtenir une qualité décente des appels vidéo.

Dans l'ensemble, le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 3 ressemble à une amélioration totale par rapport à son prédécesseur. Meilleur écran. Choix judicieux du processeur. Probablement une grande longévité. Améliorations du clavier. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer?

Le Chromebook IdeaPad Duet 3 sera disponible à partir de mai 2022, au prix demandé de 399,99 $ . Nous n'avons pas de mot sur les prix UK / EU à ce stade. Ce prix pourrait bien faire de Lenovo le roi actuel des Chromebooks 2 en 1.

Écrit par Mike Lowe.