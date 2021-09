Le nouveau Chromebook Duet 5 de Lenovo est un 2-en-1 élégant et abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a annoncé une multitude de nouveaux produits cette semaine, et lun deux est une version améliorée de son Chromebook Duet pour 2021. Il sappelle le Chromebook IdeaPad Duet 5 (ou Chromebook Duet 5 aux États-Unis) et sera disponible à partir doctobre.

Comme le modèle précédent, il sagit dune tablette/appareil multisegment 2 en 1 avec un écran tactile, un clavier détachable et une prise en charge du stylet. Sauf que celui-ci a connu une forte augmentation de la taille de lécran et des spécifications techniques par rapport à lIdeaPad Duet actuel.

Ce nouveau modèle est doté dun écran OLED de 13,3 pouces, ce qui le rend beaucoup plus proche en taille dun écran dordinateur portable ordinaire (par rapport au modèle précédent de 10 pouces). Être OLED (par rapport à LCD/IPS) signifie quil est également plus lumineux, plus riche en couleurs et peut afficher une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %.

Lécran présente également des bordures fines, ce qui laide à ajouter cette sensation immersive qui est également facilitée par un ensemble de quatre haut-parleurs sur les bords.

Parce que cest Chrome OS , cela signifie que cest un système dexploitation relativement léger, et cela signifie moins de pression sur la batterie par rapport à Windows. La batterie intégrée de 42WHr peut durer jusquà 15 heures avant davoir besoin dune recharge selon Lenovo.

Il est alimenté par la plate-forme Snapdragon 7c Gen 2, ajoutant à la récolte croissante dordinateurs portables alimentés par des processeurs ARM et est équipé dun stockage SSD jusquà 246 Go et jusquà 8 Go de RAM. Tout cela est emballé dans un châssis qui ne fait que 7,24 mm dépaisseur et pèse 700 grammes (1,5 lb). Il dispose également de deux ports USB 3.0 Type-C.

Comme vous vous en doutez, le nouveau modèle Duet équipé dOLED coûtera plus cher que le Duet plus petit et moins spécifié, mais conserve toujours un prix accessible. Il sera disponible en octobre pour environ 429 $ et se décline en deux couleurs : Abyss Blue et Storm Grey.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!