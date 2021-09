Lenovo Yoga Slim 7 Carbon et Yoga Slim 7 Pro sont minces, légers et prêts pour votre prochain mouvement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a dévoilé une paire de nouveaux ordinateurs portables dans la famille Yoga, le Yoga Slim 7 Carbon et le Yoga Slim 7 Pro. Aux États-Unis, ils sont connus sous le nom dIdeaPad Slim 7 Carbon et dIdeaPad Slim 7 Pro.

Lenovo dit que ce seront parmi les premiers ordinateurs portables à être lancés avec Windows 11 , cherchant à plaire à ceux qui recherchent un ordinateur portable haut de gamme pour travailler en déplacement.

Le Yoga Slim 7 Carbon est, selon Lenovo, lordinateur portable OLED 14 pouces le plus léger au monde, pesant 1,1 kg et seulement 14,9 mm dépaisseur. Comme pour les autres Yoga, il y a une charnière flexible pour que vous puissiez la plier à plat si vous le souhaitez.

Il y a un écran OLED de 14 pouces, protégé par Corning Gorilla Glass, et offrant une résolution de 2880 x 1800 pixels. Il sagit dun écran à 90 Hz pour une animation plus fluide, tout en offrant également Dolby Vision et en respectant les normes VESA DisplayHDR TrueBlack 500.

Meilleures offres dordinateurs portables pour Amazon Prime Day 2021: Apple, Acer, Asus, HP et plus Par Dan Grabham · 8 Septembre 2021

Pour alimenter lordinateur portable, vous trouverez les processeurs de la série AMD Ryzon 7 5800U avec des graphiques AMD Radeon, bien que vous puissiez le spécifier avec un Nvidia GeForce MX450. Jusquà 16 Go de RAM sont disponibles, avec un stockage SSD jusquà 1 To ou M2.

Lenovo promet 14,5 heures dautonomie, avec Rapid Charge Express vous offrant 3 heures dutilisation en seulement 15 minutes connectées au chargeur. En raison du châssis mince, vous regarderez la connectivité USB A sur ce modèle.

Comme son nom lindique, le corps est construit en alliage de fibre de carbone et de magnésium, avec la certification de chute MIL-STD 810H.

Si vous pouvez trouver un espace légèrement plus grand dans votre sac, le Yoga Slim 7 Pro propose un écran de 16 pouces, mais dans ce cadre plus grand, vous avez de la place pour un pavé numérique à côté du clavier.

Laffichage est un écran LCD tactile, avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre toujours Dolby Vision et atteint les normes VESA DisplayHDR 400.

La puissance provient des processeurs AMD Ryzen 7 5800H, avec des graphiques jusquà Nvidia GeForce RTX 3050. Jusquà 16 Go de RAM et 1 To de stockage peuvent être spécifiés.

Cet ordinateur portable est un peu plus épais à 17,4 mm, mais il y a de la place pour une gamme complète de connectivité dans ce boîtier, y compris USB C et USB A, HDMI et lecteur de carte SD.

Le Yoga Slim 7 Carbon commencera à partir de 1199 € ou 1289,99 $. Le Yoga Slim 7 Pro coûtera 1299 € ou 1449 $. Ils seront disponibles à partir doctobre 2021.