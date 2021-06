Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le ThinkPad X1 Extreme a subi une refonte totale de sa conception pour sa sortie « Gen 4 » en 2021. Le dernier X1 Extreme opte pour un écran au format 16:10, insérant un panneau de 16 pouces dans la nouvelle coque de facteur de forme.

Il existe des options pour les résolutions Quad HD+ (à une luminosité maximale de 400 nits) ou Ultra HD+ (à 600 nits), selon le nombre de pixels que vous souhaitez que votre expérience soit. Les deux prennent en charge le contenu à plage dynamique élevée Dolby Vision.

Ailleurs, la refonte du X1 Extre Gen 4 maximise léchelle du trackpad - il est beaucoup plus grand, à 115 mm de large, pour dominer la zone de repose-poignet du châssis. Il ny a pas non plus de scanner dempreintes digitales sur ce panneau, cest plutôt caché sur le bouton dalimentation.

Le plus impressionnant, cependant, est peut-être que le châssis na que 17,7 mm dépaisseur - et pourtant, le Gen 4 X1 Extreme peut également contenir jusquà un GPU Nvidia RTX 3080. Cela côtoie les options de processeur Intel 11e génération Core i7/i9 H, garantissant que lExtreme mérite bien son nom pour un ordinateur portable de ce type.

Et si vous avez besoin dune connectivité en déplacement, il existe également le 5G WWAN - ce qui signifie que vous pouvez vous connecter aux réseaux mobiles les plus rapides, qui incluront la 4G/LTE si cest tout votre forfait ou votre réseau local.

En plus de lannonce du ThinkPad X1 Extreme Gen 4, Lenovo a également dévoilé les ThinkPad L13 Gen 2 et L13 Yoga Gen 2 - les premiers appareils ThinkPad à proposer une série AMD Ryzen 5000 exécutant le système dexploitation Windows pour cette gamme.

Le Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 sera disponible en Europe à partir daoût 2021, au prix de 2099 € .

Écrit par Mike Lowe.