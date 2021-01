Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque dordinateurs portables de jeu de Lenovo, Legion, améliore son jeu pour 2021 en intégrant le premier panneau de fréquence de rafraîchissement de 165 Hz à résolution QHD au monde dans un ordinateur portable de jeu.

Cest la réserve des modèles haut de gamme uniquement, lesprit, la Legion 7 et la Legion 5 Pro dans leurs formes de 16 pouces. Le reste de la gamme 2021 se compose des Legion Slim 7 et Legion 5.

Quel que soit le modèle qui vous intéresse - et cela dépendra sans aucun doute de la taille, de lintention dutilisation et des contraintes budgétaires - tous les modèles de la Legion 2021 affichent une amélioration apparente de 18% des températures thermiques, le résultat de Lenovo Legion Coldfront 3.0.

Comment cela est-il réalisé? «Plusieurs capteurs sont placés sur le processeur, le GPU, les évents thermiques arrière et latéraux, ainsi que sur la carte mémoire SSD et le repose-mains pour déclencher des informations toutes les nanosecondes afin de prédire la courbe thermique de votre système pendant des heures de jeu sans aucune limitation», a déclaré Lenovo réclamations.

Les nouveaux ordinateurs portables 2021 sont parmi les premiers à proposer des processeurs mobiles AMD Ryzen de nouvelle génération - si bien que de nouvelle génération, nous ne pouvons même pas encore dire ce quils sont - pour des performances de haut niveau. Notez labsence dIntel, suggérant une fois de plus quAMD a le dessus avec son architecture nanométrique plus petite. Nvidia GeForce RTX est également disponible si vous souhaitez pousser le budget encore plus loin.

Cest la Legion 7 qui est la star de la formation. Doté dun châssis en métal (de la même taille que le modèle précédent), les concepteurs ont créé un design de cadre minimal qui offre un rapport écran / corps de 90% - ce qui réduit la résolution QHD 16 pouces 16:10 à un taux de rafraîchissement de 165 Hz afficher.

La finition `` Storm Grey confère à la nouvelle Legion un point de distinction, tandis que léclairage RVB personnalisable pour le clavier offre une personnalisation supplémentaire via Corsair iCue.

Le Lenovo Legion 7 sera disponible à partir de juin 2020, à partir de 1670 $ . Donc, si vous en voulez un, cest le moment de commencer à économiser pour ce lancement dété.

Écrit par Mike Lowe.