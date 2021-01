Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parfois, un produit arrive si hors de la boîte que vous devez prendre deux fois. Le Lenovo ThinkBook Plus, lancé au CES 2020 , était lun de ces produits - un ordinateur portable à double écran avec un écran E Ink noir et blanc à lextérieur.

Un an plus tard et il est de retour pour le deuxième tour dans le cadre du CES 2021, le ThinkBook Plus Gen 2 i apporte un écran E Ink agrandi - il couvre désormais 68% de lextérieur, soit une augmentation par rapport aux 48% de loriginal.

À lintérieur, le ThinkBook Plus Gen 2 i est un ordinateur portable relativement normal, doté dun écran principal LCD IPC de 13,3 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Lécran E Ink extérieur est un panneau de 12 pouces - mais les écrans intérieurs et extérieurs offrent une résolution de 2,5K (2560 par 1600 pixels), donc les pixels ne manquent pas.

Alors pourquoi double écran?

Comme nous lavons dit à propos du modèle original: "E Ink est une technologie daffichage monochrome à faible taux de rafraîchissement, tout comme vous lavez dans un Kindle dAmazon. Elle est conçue pour être à très faible consommation dénergie, pour annuler lépuisement de la batterie, sans rétro-éclairage causant un stress oculaire. Pour lire, cest donc une expérience très confortable ".

Le ThinkBook Plus Gen 2 i sintègre à Microsoft OneNote, de sorte que tous les gribouillis que vous faites à lextérieur se synchronisent automatiquement avec lapplication proprement dite une fois ouverte, afin que vous puissiez accéder et adapter votre prise de notes comme bon vous semble et avec facilité.

Le ThinkBook Plus Gen 2 i a également perdu environ 200 g par rapport à son prédécesseur, pesant désormais 1,2 kg dans un châssis de 13,9 mm dépaisseur. Cest à peine différent de beaucoup dordinateurs portables 13,3 pouces, et combien dentre eux ont deux écrans?

Cest certainement un produit spécialisé et quelque peu hors du commun, mais si le ThinkBook Plus Gen 2 i fait appel, vous pouvez en mettre la main sur un à partir de "Q1 2021", avec des prix commençant à 1549 $.

Écrit par Mike Lowe.