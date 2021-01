Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga est le plus fin à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lordinateur portable professionnel haut de gamme de Lenovo, ThinkPad, a annoncé son modèle le plus fin à ce jour au CES 2021: le ThinkPad X1 Titanium Yoga.

Comme vous lavez peut-être deviné daprès son nom, ce ThinkPad est fini en titane - enfin, Lenovo dit quil est «recouvert dun matériau en titane» - pour lui donner une caractéristique robuste, accrocheuse et légère.

Avec seulement 11 mm dépaisseur à son point le plus épais, le X1 Titanium Yoga est lordinateur portable le plus fin jamais présenté dans la gamme. Il dispose également dun écran de 13,5 pouces au format 3: 2, ce qui en fait plus un bloc-notes - pensez à une feuille de papier A4 - que la plupart des panneaux allongés disponibles aujourdhui. Cest parfait pour le travail documentaire. Mais, grâce à la prise en charge de Dolby Vision, cest également un écran lumineux capable dune plage dynamique élevée.

Il y a aussi le X1 Carbon et le X1 Yoga dans la gamme, mais ceux-ci ont un rapport hauteur / largeur décran différent (16:10) et, bien sûr, des finitions différentes. Ces deux modèles disposent également de Dolby Voice pour optimiser les appels de conférence à partir du bruit de fond et de lécho.

Tous les modèles ThinkPad X1 incluent des options compatibles 5G si vous souhaitez emprunter la voie SIM, tandis que tous disposent du Wi-Fi 6 intégré pour une connectivité rapide assurée.

Le ThinkPad X1 Titanium Yoga sera disponible à partir de ce mois-ci, avec des prix commençant à 1899 $ . Le X1 Carbon et le X1 Yoga seront disponibles à partir de février, avec des prix à partir de 1429 $ et 1569 $ respectivement.

Écrit par Mike Lowe.