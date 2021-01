Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version 2021 du Lenovo Yoga Slim 7i Pro propose désormais une option daffichage OLED dans le cadre de ses spécifications - promettant des noirs plus riches et des couleurs plus saturées que son homologue LCD.

Nous avons été impressionnés par la gamme Yoga de Lenovo au fil des ans, mais 2020 nous a montré le Yoga 7 très performant mais abordable , donc la gamme Yoga de 2021 va de mieux en mieux. Le 7i Pro est un modèle plus puissant dans cette même gamme.

Le nouveau Yoga Slim 7i Pro comprend un panneau OLED de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que la résolution peut être spécifiée jusquà 2,8K (soit 2880 par 1800 pixels) sur son rapport daspect 16:10 - qui est plus large et plus haut pour immobilier plus visible. La gamme complète de couleurs DCI-P3 est prise en charge, ce qui signifie des rendus précis, tandis que la couleur à plage dynamique élevée ne pose aucun problème grâce à la certification Dolby Vision.

Lécran est la seule différence fondamentale dans une fonctionnalité par ailleurs similaire à celle de lhomologue LCD du Slim 7i Pro - les deux modèles comprenant des processeurs Intel Core jusquà 11e génération avec des graphiques discrets Nvidia GeForce MX450 en option.

Le Yoga Slim 7i Pro (OLED) de 14 pouces ne sera pas disponible sur le marché nord-américain, avec les marchés dEurope, du Moyen-Orient et dAfrique pour connaître les prix et la disponibilité à une date ultérieure.

Écrit par Mike Lowe.