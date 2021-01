Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LIdeaPad 5G est la troisième version de Lenovo de lordinateur portable ultra-rapide connecté, sur les traces du Yoga 5G (annoncé un an auparavant, au CES 2020) et du ThinkPad X1 Nano .

La marque IdeaPad se trouve dans un espace moins haut de gamme que ses compagnons stables Yoga et ThinkPad, cependant, cest un signe que les ordinateurs portables portables connectés entreront dans une nouvelle phase daccessibilité. Le modèle IdeaPad 5 Pro 14 pouces - qui nest pas disponible en Amérique du Nord - débutera à 799,00 € en Europe.

Prenez cela dans le contexte: le Yoga 5G a été lancé avec un prix incroyable de 3 K £ sur contrat au Royaume-Uni - à une époque de la vie où presque personne nest en déplacement. Les portes du monde ne souvriront probablement pas rapidement en 2021 non plus, il reste donc à se demander si toute la poussée de la 5G est pertinente à ce stade.

Néanmoins, lIdeaPad 5G suit une structure similaire à celle du Yoga 5G: il est construit sur le matériel 8CX de Qualcomm, ce qui signifie une connectivité 5G, aucun ventilateur nest nécessaire pour le refroidissement (donc il est silencieux), et une autonomie absurdement bonne est une donnée.

Cependant, 8CX signifie quun certain nombre dapplications ne seront pas compatibles compte tenu de cette architecture. Cest encore un obstacle à surmonter - à la fois dans la compréhension des consommateurs et dans la manière dont les fabricants commercialisent leurs produits - car ceux qui sont habitués à Windows et Intel ne peuvent pas obtenir la même expérience ici.

LIdeaPad 5G dispose dun écran Full HD de 14 pouces, pèse 1,2 kg au total et mesure 14,9 mm au point le plus épais, ce qui en fait un appareil portable approprié.

Il existe différents modèles - lIdeaPad 5G, lIdeaPad 5G Pro (en variantes 16 pouces et 14 pouces) et lIdeaPad 5i Pro (également en variantes 16 pouces et 14 pouces) - qui offriront différentes spécifications spécifiques au marché et étiquettes de prix.

Écrit par Mike Lowe.