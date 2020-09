Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES 2020 en janvier, alors que le monde était très différent, Lenovo a annoncé le premier ordinateur portable compatible 5G: le Yoga 5G .

Nous pouvons maintenant révéler que la disponibilité de lordinateur portable au Royaume-Uni sera une exclusivité du réseau EE, les nouveaux clients étant invités à 125 £ par mois pour posséder le nouveau kit brillant. Cela en fait un montant non négligeable de 3000 £ sur le contrat minimum de 24 mois. Les clients EE existants peuvent sinscrire pour 112,50 £ par mois.

Cest une décision audacieuse de Lenovo et dEE. Bien que nous aimions les nouvelles technologies brillantes et la perspective des vitesses de connectivité mobile les plus rapides disponibles - avec une faible latence et une large bande passante étant un avantage majeur de la 5G - nous sommes en 2020, la plupart de la population britannique nest nulle part à proximité dun réseau 5G. lheure, ou sils le sont, ce serait dans un lieu de travail non occupé actuellement.

Sans oublier, à la suite de linterdiction par le gouvernement britannique du kit Huawei dans linfrastructure 5G existante et future, il y a un effet dentraînement inévitable pour le futur déploiement de la 5G - bien que Nokia ait obtenu le contrat pour remplir les bottes de Huawei à lavenir.

Processus de réflexion de Lenovo? Dans le monde du travail et des environnements scolaires en évolution rapide, nous avons besoin daccéder à ces données plus rapides et à une bande passante plus large pour garantir la meilleure qualité possible dans tout ce que nous faisons en ligne - quil sagisse dappels vidéo déquipe, de jeux ou de travail à distance sans interruptions irritantes.

Nous aimons le sentiment positif, mais pour 3000 £, alors que face à une récession nationale, nous ne sommes pas convaincus que les gens mordront les talons dEE pour mettre la main sur un Yoga 5G.

Cependant, comme toute nouvelle technologie, Lenovo montre ce qui est possible ici et maintenant - et avant toute autre entreprise. Cest une posture audacieuse, mais à mesure que la 5G devient omniprésente et que le prix baisse avec le temps, nous pouvons au moins regarder en arrière et voir que Lenovo était à lavant-garde de sa réflexion.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Rik Henderson.