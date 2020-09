Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a un nouveau ThinkPad bien plus intéressant que tous ses autres PC. Appelé ThinkPad X1 Fold , il sagit dun ordinateur portable Windows 10 pliable.

Arborant un écran dordinateur portable OLED de 13 pouces, le X1 Fold est un Evo pliable promettant une longue durée de vie de la batterie avec une charge rapide et un temps de démarrage rapide. Mais, plus intéressant encore, vous pouvez lutiliser dans une variété de modes dans différentes situations. Vous pouvez lutiliser comme une grande tablette lorsquelle est dépliée ou comme deux écrans adjacents. Vous pouvez également lutiliser comme ordinateur portable simple si vous obtenez le clavier et le support amovibles en option, bien quun clavier à écran tactile puisse apparaître en bas.

1/3 Lenvo

Le X1 Fold comprend les processeurs Intel Lakefield, 8 Go de RAM, jusquà 1 To de stockage, une batterie de 50 Wh, deux ports USB-C, un emplacement pour carte SIM et la prise en charge de la 5G.

Le nouveau pliable de Lenovo pèse 2,2 livres. Gardez à lesprit que la société a également annoncé le ThinkPad X1 Nano, qui, selon elle, est le ThinkPad le plus léger à 1,99 livres. Il contient un écran 13 pouces 2K 16:10 (tactile ou non tactile), jusquà 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une batterie de 48 Wh, des graphiques Intel Xe et plusieurs micros à 360 degrés. Le X1 Nano fait également partie du nouveau programme Evo d Intel , ce qui signifie quil comprend les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération, Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4.

Le X1 Fold est maintenant disponible en pré-commande auprès de Lenovo , à partir de 2499 $ aux États-Unis, tandis que le Nano sera lancé au quatrième trimestre de 2020, à partir de 1399 $ aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.