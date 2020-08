Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est facile de se perdre dans la mer des ordinateurs portables disponibles. La plupart se ressemblent, offrant peu de distinction. Le Lenovo Yoga 9i est différent, car cet ordinateur portable haut de gamme dispose dun énorme pavé tactile haptique bord à bord plutôt que dun trackpad traditionnel. Comment ça se démarque dans la foule?

Nous sommes depuis longtemps fans de la gamme haut de gamme Lenovo Yoga, qui en 2019 a été surmontée par le C940 . Le 9i est léquivalent 2020 de ce modèle, le nom simplifié étant ce que Lenovo utilisera à partir de maintenant.

En plus du Yoga 9i, il existe également un Yoga Slim 9i, qui supprime lensemble des fonctionnalités convertibles - cest-à-dire quil ny a pas de charnière à 360 degrés - de lordinateur portable mais, curieusement, conserve le nom de Yoga. Donc, tout ce nom de «simplification» na pas nécessairement tout rendu clair.

Quoi quil en soit, à ce que le Yoga 9i a à offrir. Il sagit dun ordinateur portable haut de gamme, comme le montre loption cuir sur aluminium en option, ce qui lui confère une distinction visuelle et un prestige.

La caractéristique la plus captivante est le repose-poignets en verre bord à bord. Cela signifie que même les gros ordinateurs portables à trackpad, comme cest la tendance actuelle, noffriront que la moitié de lespace utilisable en comparaison.

La conception de Lenovo signifie quune dépression physique ne sera pas possible, il ny a donc pas de `` vrai clic, mais lintroduction dun moteur haptique pour la réponse aux vibrations sous le verre signifie que vous vous sentirez comme un `` vrai clic (un peu comme lécran tactile dans La configuration embarquée dAudi , qui en 2017 a introduit le clic sans clic le plus convaincant que nous ayons jamais ressenti ).

Et quen est-il des empreintes digitales? Tout comme certains smartphones phares de 2020 - tels que le Huawei P40 Pro - il y a un revêtement sur la surface pour aider à éliminer les frottis disgracieux. La façon dont cela fonctionnera est un sujet de débat, car certains de ces téléphones dotés dune telle technologie ne peuvent pas cacher le pire.

Avec le C940 précédent, Lenovo avait introduit une charnière de barre de son, qui était censée fournir le meilleur son possible indépendamment de la position de lécran de lordinateur portable (cétait principalement réussi, mais pas sous tous les angles). Pour le 9i qui a été encore amélioré, avec un tunnel sonore plus grand et un placement amélioré des haut-parleurs pour des résultats encore meilleurs.

Tout comme le Legion 7i , qui vient dêtre annoncé , le 9i propose également un clavier avec des éléments inspirés du ThinkPad. Il existe une conception de dôme incurvé à deux segments, qui empêche les touches de toucher le fond et donc de `` claquer bruyamment, tout en assurant un confort continu et un bon voyage (1,3 mm ici). Il existe également un rétroéclairage, qui sajuste automatiquement en fonction de léclairage ambiant qui vous entoure.

Lécran - disponible en variantes 14 ou 15 pouces et avec différentes spécifications de résolution - a un rapport écran / corps de 90,5%, grâce à une petite lunette sur les côtés, tandis que la certification Dolby Vision garantit une luminosité optimale.

Sur le front de lalimentation, Lenovo dit seulement que le Yoga 9i sera livré avec les "derniers processeurs Intel" - probablement parce quIntel annoncera une nouvelle gamme pendant la semaine du salon IFA . Il y a aussi la promesse de jusquà 18 heures dexécution par charge, même si nous pensons que cela dépend de la taille du modèle que vous choisissez et de loption de processeur qui se trouve réellement à lintérieur.

Le Lenovo Yoga 9i sera vendu à partir de 1799 € pour le modèle 14 pouces, 1899 € pour le modèle 15 pouces, tandis que le Yoga Slim 9i devrait débuter à 1699 € (un peu moins car il ny a pas de charnière entièrement rotative).

Écrit par Mike Lowe. Édité par Dan Grabham.