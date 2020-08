Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un peu de course pour sortir les ordinateurs portables de jeu les plus minces et les plus légers. Maintenant, Lenovo a mis son chapeau dans la piscine en présentant le Legion Slim 7i - considéré comme lordinateur portable de jeu le plus mince avec des graphiques Nvidia RTX Max Q.

À quel point parlons-nous? Cest 18 mm. Donc pas plus mince que, disons, un MacBook Air . Mais toujours absurdement mince compte tenu des possibilités de spécification de cette bête.

Le Legion Slim 7i dispose dun écran de 15,6 pouces, ce qui est une échelle optimale pour garantir que le châssis est suffisamment spacieux pour toute la puissance de la batterie et les composants internes. Cet écran est disponible en trois versions - résolution Full HD à 60 Hz ou 144 Hz et 4K à 60 Hz (avec 100% de couleurs Adobe RVB) - qui offrent toutes la certification Dolby Vision, ce qui signifie que chaque option sera plus lumineuse que votre moyenne.

Avec les spécifications disponibles jusquaux processeurs Intel Core i9 et Nvidia GeForce RTX 2060 avec graphiques Max Q, il y a beaucoup de puissance disponible - si vous êtes prêt à payer pour cela. Une telle puissance est mûre pour la surchauffe, alors Lenovo a conçu un système thermique pour annuler la conception mince.

Il sappelle ColdFront 2.0, qui utilise un flux dair accru. Ces ouvertures sur le châssis près de lécran ne sont pas des sorties de haut-parleur, ce sont des trous fraisés CNC pour aider à augmenter ladmission dair pour un refroidissement amélioré. Il y a aussi plus de pales de ventilateur, un dissipateur thermique en cuivre et des capteurs thermiques censés prédire larrivée dun pic de chaleur et garantir que les ventilateurs fonctionnent au mieux sans bruit excessif.

Un autre favori des joueurs est davoir un clavier qui est un régal à utiliser. Sinspirant de léquipe ThinkPad, le Legion Slim 7i a un temps de réponse inférieur à 1 ms, une course des touches de 1,3 mm et un mécanisme de commutation datterrissage en douceur qui empêche les touches de claquer. Il existe également des touches multimédias, un pavé numérique et un rétroéclairage blanc.

Alors, combien allez-vous payer pour cette bonté ultra-mince du lancer de rayons? Lenovo nous dit seulement que les prix «commencent» à 1399 €. Mais ce sera pour la spécification de base. Ajoutez le RTX avec Max Q pour rendre possible le lancer de rayons et nous pensons que vous envisagerez un prix beaucoup plus élevé. Néanmoins, cela pourrait valoir la peine compte tenu de la liste de conception, de spécifications et de fonctionnalités proposée ici.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Dan Grabham.