Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lenovo a annoncé cinq nouveaux modèles dordinateurs portables pour les séries Lenovo Yoga 7 et Yoga 6, rebaptisées des séries Yoga C740 et Yoga C640 . Chaque nouveau modèle comprend la prise en charge dAmazon Alexa, une charge rapide, un réseau Wi-Fi 6 et un mode de refroidissement intelligent.

Les nouveaux ordinateurs portables sappellent le Yoga Slim 7i, le Yoga Slim 7i Pro, le Yoga Slim 7 Pro, le Yoga 7i (14 pouces et 15,6 pouces) et le Yoga 6.

Le Yoga Slim 7i Pro se démarque du pack car il présente «des avancées dintelligence artificielle dans loptimisation de la batterie et des thermiques intelligents», selon Lenovo. Cela signifie quils peuvent continuellement apprendre et sadapter à des activités très puissantes ou se détendre pour économiser de lénergie en cas de besoin, vous aidant à gérer la puissance de votre appareil avec peu ou pas deffort.

Le mode de refroidissement intelligent sur les cinq modèles est un autre paramètre doptimisation amélioré par lIA, mais il est conçu pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de la batterie. Lenovo a déclaré que les modèles équipés de processeurs Intel Core de nouvelle génération obtiennent en moyenne une autonomie de batterie supérieure de 20%.

Une autre caractéristique intéressante, qui est exclusive au Yoga 7i, est une bosse de caméra «à encoche négative» qui dépasse légèrement de la lunette supérieure, vous permettant davoir un écran rectangulaire complet sans interruption de lécran. Il dispose également dun obturateur "TrueBlock" intégré pour la confidentialité. Enfin, le Yoga 6 possède également un volet de confidentialité, ainsi quun tissu unique résistant aux taches sur le couvercle supérieur pour la protection.

Consultez les fiches techniques et les prix ci-dessous pour chaque nouveau modèle dordinateur portable Lenovo:

Lenovo Yoga Slim 7i (13 pouces)

Le Lenovo Yoga Slim 7i 13 pouces débutera à 999 € et devrait être disponible à partir de novembre 2020.

Écran QHD avec 100% sRGB, mode Eye Care et Dolby Vision

Processeurs Intel Core de nouvelle génération et graphiques intégrés de nouvelle génération basés sur Intel X

Pèse 1,23 kg

Jusquà 16 Go de mémoire LPDDR4X, 1 To de stockage SSD PCIe (Gen 4) M.2

Jusquà 16 heures dautonomie avec une batterie de 50 Wh et une amélioration de la charge rapide.

Haut-parleurs Harman et son immersif Dolby Atmos

Yoga Slim 7i Pro (14 pouces)

Le Lenovo Yoga Slim 7i Pro de 14 pouces débutera à 899 € (TVA comprise) et devrait être disponible à partir de novembre 2020.

Processeurs Intel Core de nouvelle génération (à venir) et jusquà 32 Go de mémoire LPDDR4X

Graphiques intégrés de nouvelle génération basés sur Intel X ou les derniers GPU NVIDIA GeForce MX

18 heures dautonomie

Écran à grand angle de vision 2,8K avec jusquà 400 nits de luminosité, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Mode Eye Care et panneau daffichage Eyesafe qui réduit la lumière bleue

Haut-parleurs Harman et audio Dolby Atmos

Yoga Slim 7 Pro (14 pouces)

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro de 14 pouces débutera à 799 € et devrait être disponible à partir daoût 2020.

Processeurs mobiles AMD Ryzen série 4000

Teinte argent clair ou gris ardoise avec écran en verre en option

avec écran en verre en option Pèse 1,45 kg

Jusquà 16 Go de mémoire DDR4

Jusquà 17 heures dautonomie

Lenovo Yoga 7i (14 pouces et 15,6 pouces)

Le portable convertible Lenovo Yoga 7i de 14 pouces débutera à 999 € et devrait être disponible à partir de novembre 2020. Le modèle 15,6 pouces débutera à 1099 € et devrait être disponible à partir de novembre 2020.

Un écran tactile Full HD à grand angle de vision (14 pouces et 15,6 pouces)

Option FHD VESA400 DisplayHDR de 15,6 pouces avec une luminosité de 500 nits

Deux ports Intel Thunderbolt 4

Jusquà 16 Go de mémoire DDR4 avec jusquà 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Processeurs Intel Core de nouvelle génération.

Prise en charge de Dolby Vision et système denceintes Dolby Atmos orienté vers lavant

Lecteur dempreintes digitales intégré et obturateur de confidentialité pour webcam TrueBlock

Lenovo Yoga 6 (13,3 pouces)

Lordinateur portable convertible Lenovo Yoga 6 13,3 pouces débutera à 899 € et devrait être disponible à partir doctobre 2020.

Ordinateur portable convertible avec matériaux en métal et tissu

Jusquau processeur mobile AMD Ryzen 7 4700U avec carte graphique AMD Radeon intégrée.

Jusquà 16 Go de mémoire DDR4 et 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Jusquà 18 heures dautonomie avec une batterie de 60 Wh.

Écran tactile Full HD à 300 nits lumineux

Système denceintes Dolby Atmos stéréo orientées vers lavant

Pèse 1,32 k

Lecteur dempreintes digitales intégré et obturateur de confidentialité pour webcam TrueBlock

Écrit par Maggie Tillman.