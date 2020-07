Un autre ordinateur portable Lenovo 5G est en route - le ThinkPad X1 Nano

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il semble que Lenovo va bientôt dévoiler un autre ordinateur portable 5G - le ThinkPad X1 Nano.

La société a déjà révélé le Lenovo Yoga 5G propulsé par Qualcomm Snapdragon au début de lannée et le plus récent Lenovo Flex 5G, mais ce nouvel ordinateur portable devrait être alimenté par les processeurs Core de nouvelle génération dIntel actuellement connus sous le nom de `` Tiger Lake - en utilisant la nouvelle technologie hybride dIntel .

En tant que tel, il nest pas clair quelle technologie serait utilisée pour la connectivité 4G LTE et 5G et malgré les diapositives divulguées présentées ici via le Twitter Twitter WalkingCat, il ny a aucune information sur cette spécification particulière.

Ce qui est clair, cest quil sagit du "ThinkPad le plus léger jamais construit" avec un poids inférieur à 1 kg et une épaisseur de seulement 14,8 mm, avec une "conception en fibre de carbone".

Il y aura un écran 16:10 ultra-mince et un rapport écran / corps de 85%. Il y aura également deux ports Thunderbolt USB-C qui peuvent être le Thunderbolt 4 entrant, 16 Go de mémoire et une autonomie de 17 heures max.

Nous nous attendons à ce que le ThinkPad X1 Nano soit lancé vers le début septembre dans la fente qui aurait été occupée par le salon technologique IFA 2020 à Berlin. Lévénement est toujours en cours mais toutes les conférences de presse sont diffusées virtuellement.