Les futurs Chromebooks et ordinateurs portables abordables seront équipés de processeurs Intel de la série N.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours du CES de cette année, Intel a dévoilé un certain nombre de choses, notamment une nouvelle gamme de processeurs de 13e génération et des mises à jour de la norme Intel Evo.

Aujourd'hui, l'entreprise présente également ses nouveaux processeurs Intel N-series. Ceux-ci sont dotés d'une architecture Intel Gracemont conçue pour des processeurs d'entrée de gamme et abordables, destinés à équiper les ordinateurs portables Windows économiques et les futurs Chromebooks.

Il existe deux variantes principales : le processeur Intel N200 (quatre cœurs) et l'Intel Core i3-N305 (huit cœurs). Ce dernier promet la meilleure performance des deux et un saut significatif par rapport à l'Intel Pentium Silver N6000.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bien que ces processeurs soient conçus pour des machines abordables, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aussi performants en termes de fonctionnalités. Selon Intel, les processeurs de la série N comprendront diverses caractéristiques et spécifications qui plairont aux utilisateurs. Il s'agit notamment de la meilleure connectivité de sa catégorie grâce à la technologie Wi-Fi 6E.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Ainsi que la promesse de "vidéoconférences étonnantes" grâce à l'unité de traitement d'image (IPU) intégrée et à la prise en charge des caméras MIPI. Avec ces processeurs, vous bénéficierez également d'une suppression dynamique du bruit pour votre microphone. La série N est dotée de la technologie GNA (Gaussian Neural Accelerator) 3.0 qui utilise l'intelligence artificielle pour éliminer les bruits de fond courants. Ainsi, des éléments tels que l'aboiement d'un chien ou le bruit de la circulation ne viendront pas gâcher la qualité de vos appels vidéo.

Les processeurs Intel série N sont également économes en énergie, promettant jusqu'à 10 heures d'autonomie pour la lecture de vidéos HD sans recharge. Avec HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4, Intel affirme que vous pouvez connecter jusqu'à trois écrans externes et diffuser des vidéos 4K sur votre téléviseur.

Parmi les autres points forts, citons la prise en charge de la RAM DDR4 et DDR5, jusqu'à huit connexions USB 2 et quatre USB 3, Bluetooth 5.2 et le décodage AV1.

Il y aura plus de 50 ordinateurs portables différents équipés de ces processeurs en 2023, avec des modèles provenant de HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus et bien d'autres.

Écrit par Adrian Willings.