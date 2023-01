Les derniers CPU de bureau de 13e génération d'Intel sont désormais plus économes en énergie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Intel élargit sa gamme de processeurs de bureau de 13e génération avec de nouveaux processeurs offrant de superbes performances tout en étant plus économes en énergie.

L'entreprise a annoncé qu'elle élargissait sa gamme de processeurs de 13e génération pour y inclure 15 nouvelles unités de stock pour ordinateurs de bureau. Ces processeurs comprennent des cœurs plus performants et deux fois plus de cœurs efficaces. Une gamme plus large de cœurs et de threads est disponible dans toute la famille.

Cela signifie des vitesses d'horloge allant jusqu'à 5,8 GHz, mais aussi jusqu'à 24 cœurs et 32 threads, ainsi qu'un cache L2 plus important (2 Mo par cœur P et 4 Mo par cœur E). Cela permet d'augmenter les performances multithread de 34 %, mais aussi de les rendre plus efficaces. Cette amélioration de 34 % est obtenue par rapport au processeur Core i9-12900 fonctionnant à la même puissance, mais la dernière gamme peut également fonctionner avec moins de jus.

Intel présente des processeurs à faible TDP (Thermal Design Power), à la fois des CPU de 65 watts et de 35 watts, qui offrent des performances plus efficaces dans toute sa gamme. Intel a également collaboré avec Microsoft pour améliorer Intel Thread Director, qui peut désormais gérer plus efficacement les tâches d'arrière-plan. Il fera plus facilement la distinction entre les applications importantes et les applications d'arrière-plan sur votre machine pour une expérience globale améliorée.

Ces processeurs à faible puissance sont également idéaux pour les ordinateurs à petit budget et les ordinateurs économiques. Ils fonctionnent avec de la RAM DDR4 pour réduire les coûts, mais aussi avec de nouvelles technologies comme Bluetooth LE pour une meilleure efficacité énergétique. Intel propose désormais une large gamme de processeurs de bureau. Que vous recherchiez des produits phares à la pointe de la technologie ou des produits plus efficaces et économiques.

Écrit par Adrian Willings.