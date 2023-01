Intel dévoile ses processeurs mobiles de 13e génération, dont le premier processeur 24 cœurs pour ordinateur portable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Intel a dévoilé aujourd'hui sa dernière génération de processeurs pour ordinateurs portables, y compris ce qu'elle prétend être les processeurs mobiles les plus rapides de tous les temps.

Ces nouveaux processeurs utilisent la même logique de conception big.LITTLE que précédemment, avec un mélange de cœurs de performance et de cœurs d'efficacité pour la meilleure expérience possible.

Les processeurs se déclinent en plusieurs gammes, notamment les processeurs HX haut de gamme aux performances extrêmes, les processeurs H de qualité "enthousiaste", la série P destinée aux ordinateurs portables fins et légers et la série U pour les ordinateurs modernes et légers.

Le processeur phare de cette gamme est l'Intel Core i9-13950HX, qui, selon la société, est le processeur mobile le plus rapide du marché, avec une fréquence de 5,6 GHz. Il s'agit du premier processeur mobile à 24 cœurs, avec huit cœurs de performance et 16 cœurs d'efficacité.

Comme les précédents processeurs de 12e génération, ces nouveaux modèles prendront en charge la RAM DDR5, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 à 20 Gb/s et jusqu'à deux écrans 4K 60 Hz via DisplayPort 2.1), Bluetooth LE et Intel Wi-Fi 6E. Sur le Core i9-13950HX, cette prise en charge comprend jusqu'à 128 Go de RAM, avec prise en charge de la mémoire DDR4 et DDR5, ainsi que l'overclocking dynamique via XMP 3.0.

Intel revendique diverses améliorations des performances pour ces CPU de 13e génération, avec jusqu'à 79 % d'amélioration des performances de Blender, 24 % d'augmentation pour Autodesk, 15 % d'amélioration pour After Effects, etc.

Pour les jeux, le i9-13950HX affiche une augmentation de 12 % du nombre moyen d'images par seconde par rapport au i9-12900HX dans divers titres modernes, notamment Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty : Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy, etc.

Les processeurs de 13e génération ont également des capacités multitâches améliorées, ce qui les rend idéaux pour le développement de jeux, la lecture et l'édition de vidéos 8K avec HEVC 422 et plus encore. Intel indique qu'il est possible d'enregistrer et de diffuser avec le préréglage x264 "Slower" avec moins d'images sautées et une expérience plus fluide.

Outre les processeurs HX, les processeurs des séries H, P et U équiperont en 2023 250 modèles d'ordinateurs portables de Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer, Razer, etc. Ces autres variantes auront jusqu'à 14 cœurs, avec six cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité.

Ces ordinateurs portables de 13e génération comprendront également des cartes graphiques Intel Iris Xe avec des fonctionnalités telles que le "jeu en endurance" pour une expérience de jeu fluide sur batterie. Le super échantillonnage XeSS d'Intel promet également de booster les performances, ainsi que le contrôle Intel Arc pour tourner vos graphiques en toute simplicité.

