Intel dévoile la 13e génération de processeurs qui promettent la meilleure expérience de jeu au monde

(Pocket-lint) - Intel a dévoilé aujourd'hui sa dernière gamme de processeurs conçus pour offrir une "expérience sans compromis" aux joueurs, aux créateurs, etc. Il s'agit de processeurs pour ordinateurs de bureau et mobiles.

Avec les derniers processeurs de bureau de 13e génération, Intel affirme une fois de plus offrir la meilleure expérience de jeu au monde. Avec des cœurs de performance plus rapides et une expérience d'overclocking "inégalée" pour les utilisateurs de PC débutants et experts.

Le processeur haut de gamme Intel Core i9-13900K est considéré comme le processeur de bureau le plus rapide du monde.

Ce processeur phare dispose désormais des cœurs de performance les plus rapides, avec une fréquence pouvant atteindre 5,8 GHz. L'efficacité des cœurs a également été augmentée, de sorte que ce processeur de 13e génération comprendra 24 cœurs au total et 32 threads. Le cache L2 a également été augmenté. Tout cela se traduit par des revendications audacieuses d'une augmentation de 15 % des performances pour un seul thread et de 41 % pour plusieurs threads.

Même les autres processeurs de la gamme obtiennent des cœurs plus efficaces avec cette génération.

Intel Core i9-13900K, 24 cœurs (8 de performance et 16 d'efficacité), 32 threads, jusqu'à 5,8 GHz.

Intel Core i7-13700K, 16 cœurs (8 de performance et 8 d'efficacité), 24 threads, jusqu'à 5,4GHz

Intel Core i5-13600K, 14 cœurs (6 en performance et 8 en efficacité), 20 threads, jusqu'à 5,1 GHz.

La RAM DDR4 et DDR5 est prise en charge ici, avec des vitesses de RAM plus rapides également prises en charge avec cette génération. De plus, il y a l'avantage du support PCIe gen 5 (jusqu'à 16 voies) et PCIe gen 4.

Pour obtenir les meilleures performances, vous devrez associer ces derniers processeurs au chipset Z790. Ce dernier a augmenté le nombre de couloirs pour PCIe gen 4, jusqu'à 20 couloirs, soit huit de plus que la génération précédente. De même, la prise en charge de l'USB 3.2 gen 2 x 2 (20Gbps) a été renforcée, ce qui permet de disposer de connexions USB plus rapides.

Parallèlement aux derniers processeurs, Intel a également mentionné que vous pouvez désormais utiliser encore plus facilement ses outils Extreme Tuning Utility et Intel Speed Optimizer pour faciliter l'overclocking. Cela inclut l'overclocking en un clic pour les débutants et l'overclocking granulaire pour les utilisateurs plus confiants.

Lors de l'annonce des derniers processeurs d'Intel, la société a tenu à souligner l'augmentation des performances de ses derniers processeurs par rapport à la génération précédente et à ses concurrents. Elle a également montré comment les joueurs pouvaient utiliser une machine équipée de ces processeurs pour jouer à des jeux, capturer des images et diffuser des flux sur Twitch, tout cela en même temps, tout en bénéficiant d'excellentes performances. De quoi enthousiasmer les joueurs de PC.

