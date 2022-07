Intel présente sa carte graphique de bureau Arc A750

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cela fait un moment qu'Intel fait du teasing sur ses cartes graphiques Intel Arc et finalement, la société nous donne un aperçu des choses à venir.

Nous savons déjà qu'Intel a travaillé sur ses premiers GPU dédiés et qu'il a commencé avec son architecture Alchemist. Maintenant, il y a eu un tease de la carte graphique A750 Limited Edition.

Ce nouveau GPU de bureau Arc dispose de 24 Xe-Cores et de 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 192 bits. Pour l'instant, il n'est présenté que sous la forme d'un benchmark rapide de Cyberpunk 2077, mais Intel promet d'en dire plus sur les performances, la compatibilité, les technologies et bien d'autres choses encore dans un avenir proche.

Regardez le premier article d'une série de contenus sur les performances, le prix, l'architecture et les caractéristiques techniques. Dans cette vidéo, @ryanshrout dévoile la carte graphique #IntelArc A750 Limited Edition, accompagnée de benchmarks et de statistiques. Regardez la vidéo complète ici. https://t.co/oaRjQf66mm pic.twitter.com/fMmDAHOxt2- Intel Graphics (@IntelGraphics) July 15, 2022

Une chose que nous savons cependant, c'est qu'Intel prévoit de diviser les GPU Arc en gammes similaires à la logique de dénomination de ses CPU. La logique de dénomination des processeurs Intel Core i3, i5 et i7 se traduit par A3, A5 et A7 dans la gamme de GPU. En d'autres termes, l'A750 est une carte haut de gamme. Alors que l'Intel Arc A380 qu'Intel a présenté auparavant est plus économique et destinée à jouer à des jeux en 1080p avec des paramètres moyens.

Gamer's Nexus a un bon aperçu de l'A750 et a eu l'occasion de l'essayer, ce qui vaut la peine d'être vu :

Intel a également déclaré qu'il en révélera plus sur le Xe Super Sampling et les capacités de ray tracing des nouvelles cartes dans un avenir proche.

Écrit par Adrian Willings.