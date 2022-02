Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les derniers et meilleurs processeurs pour ordinateurs portables d'Intel sont en route, et ils ont l'air très impressionnants.

Intel présente un nouveau segment pour la 12e génération , appelé la série P.

Ces nouveaux processeurs visent à fournir des performances de niveau passionné pour les ordinateurs portables fins et légers , surpassant le meilleur chien précédent, la série U.

Les puces de la série P auront un TDP plus élevé de 28 W pour les ultrabooks puissants, tandis que les puces de la série U de 12e génération seront destinées aux conceptions de 15 W et 9 W.

La gamme comportera jusqu'à 14 cœurs, composés de six cœurs de performance et de huit cœurs d'efficacité, tous gérés par Intel ThreadDirector.

Mais qu'est-ce que cela signifie en termes de performances ? Eh bien, Intel estime que son prochain i7 1280P est jusqu'à 70 % plus rapide que le i7 1195G7 de la dernière génération pour les charges de travail multithread à 28 W.

En comparant davantage les deux puces, Intel vante une réduction de 50 % du temps de rendu dans le fameux benchmark Blender Car Demo. Il a également montré des scores 30% plus élevés dans les tâches de retouche photo et 20% dans les performances globales du système en utilisant le benchmark CrossMark.

Si les jeux ultrabook sont votre genre de chose, vous serez peut-être déçu d'apprendre que les graphiques Iris Xe restent inchangés par rapport à la 11e génération , bien qu'Intel nous assure que les améliorations des pilotes au cours de la dernière année ont augmenté les performances.

Intel était également ravi de nous parler de ses nouvelles conceptions vérifiées par Evo pour la 12e génération. De nombreux changements ont été apportés aux spécifications, le tout dans le but de créer les meilleurs ordinateurs portables fins et légers possibles.

Les expériences clés que les nouvelles machines de la plate-forme Evo d'Intel offriront sont une meilleure visioconférence , une réactivité améliorée, une autonomie de plus de 9 heures dans le monde réel, un réveil instantané et une charge rapide .

Plus de huit des ordinateurs portables qui arriveront sur le marché en 2022 seront équipés du contrôleur de détection visuelle d'Intel. Cela signifie essentiellement que l'ordinateur portable sera conscient de votre présence et peut se réveiller à l'approche ou se verrouiller lorsque vous vous éloignez. Cela augmentera à la fois la durée de vie de la batterie et contribuera à la sécurité.

Pour la vie en déplacement, plus de 15 modèles cette année seront équipés d'une connectivité 5G à bord.

Il a été mentionné une interopérabilité améliorée du chargeur grâce à USB-C PD ainsi que des améliorations indispensables à l'expérience Bluetooth de Windows.

Intel espère que ses améliorations Bluetooth élimineront le besoin de dongles USB et promettent une commutation beaucoup plus facile entre les connexions de téléphone portable et de PC.

Enfin, il a été question des nouveaux dispositifs d'affichage pliables que nous avons vus chez Asus au CES . Nous devrions nous attendre à voir deux ou trois pliables certifiés Intel Evo cette année, des moments passionnants en effet.

Écrit par Luke Baker.