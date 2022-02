Intel retarde ses cartes graphiques de bureau Arc

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de sa réunion annuelle des investisseurs cette semaine, Intel a dévoilé la feuille de route de ses prochains GPU de jeu Arc .

Intel avait précédemment annoncé que nous verrions pour la première fois les GPU des ordinateurs portables Intel des partenaires OEM au premier trimestre 2022.

Bien que cela semble toujours être le cas, les joueurs de bureau auront plus de temps à attendre.

La feuille de route suggère que les cartes graphiques de bureau Intel seront livrées au deuxième trimestre, les GPU de station de travail suivant au troisième trimestre.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

En ce qui concerne les performances, Intel affirme que sa première génération de GPU Alchemist prendra en charge DirectX 12 Ultimate , l'ombrage de maillage, l'ombrage à taux variable et, surtout, le lancer de rayons matériel.

Intel promet également une technologie de super échantillonnage basée sur l'IA, permettant aux utilisateurs d'extraire chaque dernière image de performance de leur matériel.

Ça sonne bien ? Intel le pense et espère livrer plus de 4 millions de cartes graphiques de bureau cette année.

Dans les coulisses, Intel a déjà commencé à travailler sur ses deuxième et troisième générations de GPU.

Baptisée Celestial, la troisième génération semble particulièrement excitante car elle sera destinée au "segment des ultra-enthousiastes".

Un autre domaine sur lequel Intel a travaillé est intitulé de manière inquiétante Project Endgame.

Il s'agit d'un service permettant aux utilisateurs d'accéder à ses GPU Arc via le cloud et il promet "une expérience informatique toujours accessible et à faible latence".

Il n'y a pas encore beaucoup de détails concernant Project Endgame, mais Intel a l'intention de le rendre disponible plus tard cette année.

Écrit par Luke Baker.