Les GPU Arc Alchemist d'Intel se rapprochent du lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de la présentation d' Intel au CES 2022, la société a révélé un certain nombre de choses, notamment ses processeurs pour ordinateurs portables Alder Lake , ses nouveaux processeurs de bureau et plus encore.

Dans le même temps, la société a également annoncé qu'elle commençait l'expédition de ses cartes graphiques Intel Arc discrètes aux OEM.

Nous avons beaucoup entendu parler des GPU Arc Alchemist d'Intel au cours des derniers mois. Maintenant, la société a révélé que les choses commencent à se produire. Les GPU Alchemist de première génération ont été expédiés à diverses sociétés, notamment Acer, Asus, Dell, Samsung, MSI et plus encore.

Ces entreprises ont à leur tour commencé le processus d'inclusion de la technologie graphique Intel dans les ordinateurs portables 2022 . L' Acer Swift X 16 en est un exemple, qui comprend non seulement le processeur Intel Core de 12e génération P, mais également Intel Arc Graphics qui le rendrait comparable à "quelque part dans la région de Nvidia RTX 3080 et RTX 3070".

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 5 Janvier 2022

Intel prévoit de se battre également avec Nvidia et AMD. Avec les graphiques Intel Arc, la société annonce qu'elle offrira des fonctionnalités de pointe telles que le Ray Tracing accéléré par le matériel, la technologie de conversion ascendante basée sur l'IA Xe Super Sampling (XeSS) et la technologie Intel Deep Link . Cette technologie de lien profond, en particulier, est intéressante car elle permet d'exploiter toute la puissance de votre système lorsqu'elle est associée à un processeur Intel compatible.

Bien que cela ait été annoncé, il n'y a pas de mot officiel sur le moment où les GPU Intel Arc commenceront à être expédiés aux consommateurs ou quand les machines OEM pré-construites qui les contiennent seront disponibles. Il n'y a pas non plus de détails sur les spécifications pour le moment.

Intel a déclaré que les GPU Arc seraient inclus avec les ordinateurs portables de marque Intel Evo, nous devrions donc trouver davantage de machines à lancer dans les mois à venir avec cette technologie.