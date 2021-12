Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons lentement obtenu divers indices sur les plans d'Intel pour sa gamme de graphiques ARC Alchemist. En octobre 2021, Intel a révélé sa feuille de route prévue et a même commencé à organiser un concours pour les GPU inédits.

Depuis lors, nous avons vu quelques mentions de benchmarks apparaître en ligne suggérant qu'il pourrait prendre en charge les dernières cartes graphiques de Nvidia .

Nous nous attendions à ce qu'Intel en révèle plus sur ses plans au CES 2022, mais il semble maintenant que la société a reporté le lancement.

Selon ITHome , les plans initiaux d'Intel pour lancer ses GPU ARC Alchemist en janvier ont depuis changé et ont été déplacés en mars à la place. Avec les pénuries actuelles dans l'industrie, il n'est pas surprenant de voir le géant de la technologie repousser la date – peut-être dans le but de s'assurer qu'il dispose du stock nécessaire pour répondre à la demande en mars.

Pendant ce temps, WindowsReport suggère que les fuites récentes indiquent qu'Intel a jusqu'à 32 cartes graphiques différentes dans ses plans futurs. Plusieurs d'entre elles pourront facilement rivaliser avec certaines des cartes de la gamme RTX 30 de Nvidia.

Il y aurait deux cartes graphiques principales dans les plans d'Intel qui résisteront bien à Nvidia. Cela comprend un avec 512 unités EU et 16 Go de mémoire vidéo configurés pour rivaliser avec le RTX 3070 et un autre avec 384 EU et 12 Go de mémoire contre le RTX 3060.

Bien que ce ne soit principalement que des rumeurs pour le moment, il est prometteur de voir Intel s'aligner pour bien se battre dans l'espace graphique. Et il sera certainement intéressant de voir ce que la société peut apporter à Intel et AMD.