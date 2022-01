Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a dévoilé aujourd'hui sa dernière génération de processeurs pour ordinateurs portables, y compris ce qu'il prétend être le processeur mobile le plus rapide de tous les temps.

Ces nouveaux processeurs auront la même méthodologie de conception big.LITTLE que les versions de bureau des processeurs Intel de 12e génération. En d'autres termes, un mélange de cœurs de performance et de cœurs d'efficacité pour des performances et une efficacité maximales.

Il existe également plusieurs améliorations qui devraient se traduire par des ordinateurs portables plus rapides et plus puissants en 2022 et au-delà. Ces améliorations incluent également la prise en charge de la RAM DDR5, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 et Intel Wi-Fi 6E .

Il existe trois variantes principales dans la famille, notamment les processeurs de la série H pour les passionnés, la série P destinée aux ordinateurs portables minces et la série U pour les ordinateurs portables modernes et légers.

Au sommet de la gamme se trouve le Core 19-12900HK à 14 cœurs et 20 threads, qui possède six cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité. Intel affirme que ce processeur offre des jeux 28 % plus rapides par rapport à la génération précédente, des performances 44 % plus rapides dans les applications Adobe Creative Cloud et des performances 14 % meilleures avec AutoDesk et AutoCAD également.

Voici un exemple des spécifications des processeurs de la série H :

Intel Core i5-12500H - 12 cœurs, 16 threads, fréquence turbo maximale de 4,5 GHz, cache L3 de 18 Mo

Intel Core i7-12650H - 10 cœurs, 16 threads, fréquence turbo maximale 4,7 GHz 24 Mo de cache L3

Intel Core i7-12700H - 14 cœurs, 20 threads, fréquence turbo maximale de 4,7 GHz, cache L3 de 24 Mo

Intel Core i7-12800H - 14 cœurs, 20 threads, fréquence turbo maximale de 4,8 GHz, cache L3 de 24 Mo

Intel Core i9-12900HK - 14 cœurs, 20 threads, fréquence turbo maximale de 5 GHz, cache L3 de 24 Mo

Ces processeurs et d'autres apparaîtront dans plus de 100 modèles différents tels que Acer, HP, MSI, Razer, Asus et plus encore. Avec des ordinateurs portables ultraportables, minces et passionnés de Halo destinés à toutes sortes d'utilisateurs.

