La gamme de processeurs mobiles d'Alder Lake d'Intel a fuité avant son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous nous attendons à entendre parler de la dernière génération de processeurs mobiles d'Intel au CES , mais maintenant, certains détails sont apparus en ligne via des références de fuite. Ces références montrent les spécifications de plusieurs des puces non annoncées et un avant-goût de ce qui pourrait arriver en 2022.

Les informations sur ces nouveaux processeurs ont été découvertes par BenchLeaks - un bot qui analyse la base de données Geekbench pour de nouveaux résultats de référence pour les processeurs inconnus. Ce compte a trouvé et publié plusieurs références pour les nouveaux processeurs mobiles d'Alder Lake. Ces données incluent des informations sur un certain nombre de SKU avec des puces de série H et de série P.

Nous savons déjà que les nouveaux processeurs auront la même méthodologie de conception big.LITTLE que les versions de bureau des processeurs Intel de 12e génération. Cela signifie un mélange de cœurs de performance et de cœurs d'efficacité pour des performances et une efficacité maximales. Maintenant, nous en apprenons davantage sur ce que cela signifie sur papier.

Les références de Geekbench 5 doivent clairement être prises avec une pincée de sel, car il existe des écarts importants dans les scores.

Le premier concerne les processeurs de la série P, qui sont censés être destinés aux ordinateurs portables légers et aux Ultrabooks :

Intel Core i5-1240P - 12 cœurs, 16 threads, fréquence de base 2,09 GHz, 12 Mo de cache L3, 3 060 score multicœur

Intel Core i7-1260P - 12 cœurs, 16 threads, fréquence de base 2,49 GHz, cache L3 18 Mo, score multicœur 9 697

Intel Core i7-1280P - 14 cœurs, 20 threads, fréquence de base 2,00 GHz, 24 Mo de cache L3, 6 369 score multicœur

Il existe également des données sur les processeurs de la série H :

Intel Core i5-12500H - 12 cœurs, 16 threads, fréquence de base 3,10 GHz, cache L3 18 Mo, score multicœur 8 367

Intel Core i7-12650H - 10 cœurs, 16 threads, fréquence de base 2,70 GHz, 24 Mo de cache L3, 10 016 score multicœur

Intel Core i7-12700H - 14 cœurs, 20 threads, fréquence de base 2,70 GHz, cache L3 de 24 Mo, score multicœur de 12 164

Intel Core i7-12800H - 14 cœurs, 20 threads, fréquence de base 2,80 GHz, 24 Mo de cache L3, 9 618 score multicœur

Intel Core i9-12900HK - 14 cœurs, 20 threads, fréquence de base de 2,89 GHz, cache L3 de 24 Mo, score multicœur de 6 438

VideoCardz a souligné que même avec toutes ces données, il manque encore des SKU que nous nous attendrions logiquement à voir, notamment la série M à faible consommation et les processeurs de la série S plus puissants pour les passionnés. Nous ne voyons donc pas l'image complète ici, mais nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps avec le CES qui approche à grands pas.