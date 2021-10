Intel baisse les prix de ses propres GPU de jeu Arc Alchemist

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel est clairement sérieux avec sa future gamme de cartes graphiques de jeu. La société a déjà annoncé sa feuille de route , maintenant elle offre certains de ses premiers GPU Arc Alchemist avant même quils ne soient disponibles.

La société organise actuellement un concours sous la forme de Xe HPG Scavenger Hunt , où les participants recherchent des indices pour potentiellement gagner lune des 300 cartes graphiques Intel Arc.

Selon les termes et conditions de ce concours, les prix sont divisés en deux pots. Le premier prix sera décerné aux 100 meilleurs buteurs de la compétition et comprend apparemment un pack de jeu dune valeur de 900 $. Les 200 autres gagnants recevront un forfait dune valeur de 700 $.

La valeur de ces offres groupées peut révéler le prix prévu pour les nouveaux GPU avant même quils ne soient complètement dévoilés. Les termes et conditions indiquent clairement que le forfait de 900 $ comprend à la fois un GPU Intel Arc de niveau Premium et un abonnement de six mois à Xbox Game Pass pour PC . Nous savons déjà que le prix de ce dernier est de 60 $.

Pendant ce temps, le deuxième prix comprend un ensemble dune valeur de 700 $ avec une carte graphique Intel Arc de niveau de performance et un abonnement Game Pass de trois mois (soit 30 $). Les offres groupées contiennent également une poignée de produits de marque Intel, vous pouvez donc en tenir compte, mais sinon, cela nous donne une idée approximative du prix de vente au détail prévu pour les nouvelles cartes graphiques.

Selon KitGuru , il est probable que le premier prix sera le GPU DG2-512EU. Cette carte graphique possède apparemment 4 096 unités dombrage et 16 Go de mémoire GDDR6 et est susceptible de rivaliser avec le GPU RTX 3070 de Nvidia en termes de performances.

Le deuxième prix est probablement le DG2-384EU, qui compte 3 072 unités dombrage et environ 8 Go de mémoire GDDR6, ce qui le rend comparable au RTX 3060.

Quand est le Black Friday 2021 ? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 12 Octobre 2021 · Le Black Friday est lévénement le plus vendu de lannée et nous avons tous les détails pour vous ici.

Nous en saurons plus sur les cartes graphiques dans les prochains mois.