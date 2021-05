Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a présenté sa dernière gamme de processeurs pour les ordinateurs portables de jeu haut de gamme, complétée par le Core i9-11980HK, un processeur entièrement déverrouillé pour loverclocking avec Intel Extreme Tuning Ultility (XTU).

Avec la technologie Turbo Boost Max dIntel, vous pouvez également atteindre des vitesses turbo jusquà 5 GHz (vitesse dhorloge standard de 3,3 GHz à 65 W).

Intel considère son marché pour ces puces comme des joueurs, des utilisateurs de stations de travail et des créateurs vidéo qui ont besoin de performances cohérentes et puissantes en déplacement. Ils apparaîtront dans les ordinateurs portables à partir de 999 $ et plus et probablement vers la plus grande extrémité du marché entre 15 et 17 pouces.

La série anciennement nommée Tiger Lake-H propose des spécifications impressionnantes, avec 20 voies PCIe Gen 4 et 24 voies PCI Gen 3 pour des configurations de jeu haut de gamme. La plate-forme prendra également en charge des panneaux jusquà 360 Hz Full HD et 120 Hz 4K.

Il y a DisplayPort 1.4b, DDR4, Thunderbolt 4 (bande passante 40 Gbit / s) intégré ainsi que la dernière itération du matériel Intel Killer Wi-Fi prenant en charge le Wi-Fi 6E. De plus, les disques SSD Optane Memory H20 NVMe sont également pris en charge pour ceux qui veulent le meilleur.

Sous la puce haut de gamme se trouve le Core i9-11900H, cadencé plus bas à 2,1 GHz. Ensuite, il y a une variante Core-i7 plus deux Core i5.

Naturellement, Intel a montré des repères favorables par rapport à lAMD Ryzen 9 5900HS concurrent, mais la preuve en sera beaucoup dans le pudding une fois quil sera vendu dans des ordinateurs portables de jeu comme Alienware et dautres.

Écrit par Dan Grabham.