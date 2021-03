Intel veut construire des puces pour dautres - même Apple - et ses puces 7 nm arrivent enfin en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a annoncé un changement majeur de stratégie qui le verra fabriquer des puces pour dautres au lieu des siennes.

Ceux-ci incluront les puces ARM et RISC-V et cela signifiera que, fondamentalement, Intel est mieux placé pour répondre à ce qui est clair - que les puces basées sur ARM seront de plus en plus utilisées dans linformatique, comme nous le voyons avec Apple Silicon et PC basés sur Qualcomm Snapdragon.

Et bien sûr, nous avons tous des piles dautres puces ARM dans nos téléphones et tablettes. Dautres fabricants de puces comme Samsung et TSMC ont profité de la révolution ici, en fabriquant des puces pour dautres, notamment AMD, Nvidia, Qualcomm et Apple, ainsi que la gamme Exynos de Samsung et la série Kirin de Huawei.

Nous sommes actuellement au milieu dune grave pénurie de semi-conducteurs et, bien que la décision dIntel naidera pas à court terme, elle le sera si les pénuries continuent. Et en raison dune concurrence accrue dans le secteur de la fabrication, la technologie pourrait bien devenir moins chère.

Dans un discours, le nouveau PDG dIntel, Pat Gelsinger, a annoncé la nouvelle stratégie qui, à la base, implique un investissement de 20 milliards de dollars dans deux usines de fabrication en Arizona, bien que des puces soient fabriquées dans dautres usines, y compris celle dIrlande.

Gelsinger a également suggéré quil serait prêt à fabriquer des puces pour nimporte qui, y compris Apple. Cest une déclaration intéressante étant donné la terrible campagne publicitaire d Intel contre Apple Silicon et les autres commentaires précédents de Gelsinger.

Intel a également déclaré quil travaillait avec Amazon, Cisco, IBM et Microsoft - ce dernier, selon la rumeur, travailler sur une puce ARM avec pour sa gamme Surface. Ce serait en soi une décision intéressante étant donné que Microsoft a conçu la puce à lintérieur de la Surface Pro X de mèche avec Qualcomm.

Gelsinger a également annoncé des nouvelles que nous attendions depuis longtemps, que sa première puce 7nm x86 Meteor Lake verra son design gravé dans le marbre plus tard cette année. Gelsinger a également suggéré dutiliser dautres fabricants de puces pour laider à répondre à ses besoins ici.

La mauvaise nouvelle, cest que ce ne sera pas avec nous avant 2023, soit un an plus tard que ce quon nous avait dit auparavant et cinq ans plus tard que ce que nous pensions au milieu de la dernière décennie .

Cette dernière phrase à elle seule montre probablement les problèmes quIntel a rencontrés ces dernières années, alors quil avait du mal à répondre à un marché changeant pour ses produits. AMD a commencé à changer sérieusement les puces 7 nm au début de 2020 après les avoir lancées en 2019.

Et, si vous pensez quIntel fabriquait auparavant des puces ARM, cest bien le cas. Mais il a vendu son unité Xscale à Marvell en 2006.

Écrit par Dan Grabham.