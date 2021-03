Intel lance les processeurs de bureau Intel Core de 11e génération pour les joueurs et les passionnés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a lancé ses processeurs Core de 11e génération tant attendus pour les ordinateurs de bureau. Nous avons obtenu les variantes dordinateurs portables en 2020, mais il est maintenant temps pour les puissants processeurs de bureau de prendre la parole, dirigés par le processeur Intel Core i9-11900K à huit cœurs et à 16 fils, qui peut atteindre 5,3 GHz.

Ces vitesses dhorloge peuvent être atteintes en utilisant la technologie Intel Thermal Velocity Boost qui est au-delà de laugmentation de vitesse de Turbo Boost. Fondamentalement, le «thermique» est le bit clé car il dépend du processeur suffisamment froid pour faire face. Il est déverrouillé, il est donc mûr pour loverclocking.

Nom de code Rocket Lake-S, les noyaux les plus performants devraient offrir près dun cinquième de performances en plus par rapport à la dernière génération. Intel domine toujours les ventes dordinateurs de bureau et dordinateurs portables, mais il fait face à une bataille sur le front des performances de la microarchitecture Zen 3 dAMD à lintérieur de la série Ryzen 5000.

Les puces Intel Rocket Lake-S nouvellement lancées prennent en charge jusquà la mémoire DDR4-3200, disposent de 20 voies PCIe 4.0, de la vidéo Intel Quick Sync, de la prise en charge HDMI 2.0 intégrée ainsi que de la prise en charge discrète de Thunderbolt 4 et dIntel Wi-Fi 6E.

Les performances graphiques intégrées ont augmenté de 50% grâce aux performances graphiques Intel Xe de dernière génération.

Attendez-vous à voir bientôt les nouvelles puces de bureau de 11e génération dans les systèmes.

Les derniers Intel utilisent la nouvelle conception de cœur Cypress Cove, qui est une variante du prédécesseur Sunny Cove basée sur le processus 14 nm. Cest en quelque sorte derrière le processus 7 nm dAMD fabriqué par TSMC de Taiwan et nous savons quIntel a du mal à rattraper son retard.

Cependant, nous nous attendons à ce quAlder Lake, une architecture hybride 10 nm, soit lancée plus tard en 2021 avec le support DDR5 - en effet, Intel a suivi cela lors de son discours douverture au CES 2021. Nous supposons que cela sera appelé Core de 12e génération. Intel affirme que la prochaine génération sera une "percée dans larchitecture x86" grâce à une combinaison entre performances et cœurs écoénergétiques.

Écrit par Dan Grabham.