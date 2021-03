La première carte graphique dédiée aux jeux dIntel menacera-t-elle Nvidia?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel taquine sa carte graphique de jeu dédiée depuis un certain temps maintenant. Et nous sommes tous curieux de voir comment cela se compare aux offres Nvidia et AMD en termes de performances.

Maintenant, Raja Koduri, larchitecte en chef dIntel, sest tourné vers Twitter pour nous donner une allumeuse:

De 2012 à 2021 - même laboratoire Intel Folsom, beaucoup des mêmes ingénieurs avec plus de cheveux gris, jétais chez Apple à lépoque, pour me familiariser avec la pré-production Crystalwell, 9 ans plus tard, en jouant avec un GPU> 20x plus rapide! pic.twitter.com/RgmRJuhOXw - Raja Koduri (@Rajaontheedge) 12 mars 2021

Dans ce Tweet, il explique comment les performances graphiques des puces dIntel se sont améliorées au fil des ans. La version de pré-production de l architecture Crystal Well de 2012 étant comparée au nouveau GPU sur lequel Intel travaille et ce dernier étant vingt fois plus rapide.

eTeknix suggère que si ces affirmations de performances sont vraies, alors le GPU Intel Xe HPG pourrait bien être comparable à la carte graphique RTX 3070 de Nvidia. Bien que ce ne soit pas la meilleure carte de lentreprise, elle est toujours parmi les meilleures disponibles à lachat pour le moment.

Étant donné quil sagit de la première entreprise dIntel dans une carte graphique entièrement dédiée, cest un exploit impressionnant. Reste à savoir si cette performance tient dans le monde réel.

Cela signifie quil y aura plus de concurrence pour AMD et Intel et jespère que cela atténuera également certains des problèmes de stock que nous constatons avec loffre actuelle de GPU.

Écrit par Adrian Willings.