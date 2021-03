Plus dinformations sur les surfaces de processeurs mobiles mobiles Alder Lake dIntel en fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a annoncé plus de 50 processeurs au CES 2021. Une partie de cette gamme était de nouveaux processeurs mobiles nommés Alder Lake. Maintenant, plus dinformations sur ces processeurs mobiles ont été divulguées en ligne.

La fuite de @ 9550pro suggère que la gamme mobile Alder Lake sera divisée en trois catégories principales: la série M, la série P et la série S. Chacune de ces catégories comprendra également plusieurs produits.

La nouvelle méthodologie de conception est peut-être la facette la plus intéressante des nouveaux processeurs Intel Alder Lake. Ces processeurs seront désormais livrés avec des cœurs «Cove» hautes performances ainsi que des cœurs «Atom» plus petits. Il sagit dune méthodologie de conception big.LITTLE similaire aux puces ARM et à celles qui sont utilisées sur les smartphones depuis longtemps maintenant. Pourtant, cest la première fois que nous le voyons avec des processeurs Intel mobiles.

La configuration de ces cœurs variera également en fonction de la catégorie du processeur.

La série M comprend le M5, qui offrira un seul gros noyau et quatre petits noyaux. Avec le U9 également disponible avec deux gros noyaux et huit petits. Il est suggéré que cette série soit utilisée dans les tablettes et les ordinateurs portables légers et ultra-minces.

La série P comprend trois variantes différentes: U15, U28 et H45. Le U15 sera livré avec deux gros noyaux et huit petits. Alors que les U28 et H45 auront jusquà six gros cœurs et huit petits cœurs - ce sont les versions performantes et passionnées de la gamme. On dit également que la série P comprend 96 unités dexécution graphique. Ceux-ci sont susceptibles dapparaître dans les ordinateurs portables grand public et de performance avec les ordinateurs portables de jeu haut de gamme H45.

Pendant ce temps, la série S est Alder Lake aura jusquà huit gros cœurs et huit petits, avec une puissance nominale de 55W (45W cTDP). Avec seulement 32 unités dexécution graphique, il est probable que cette version fonctionnera avec un processeur graphique discret et alimentera les ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Comme pour toutes les rumeurs, cette information doit être prise avec une pincée de sel. Nous nous attendons à voir ces processeurs à un moment donné au troisième trimestre de cette année.

Écrit par Adrian Willings.