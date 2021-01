Intel présente plus de 50 nouvelles puces, dont Intel Core H pour les jeux ultraportables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a terminé son discours douverture du CES 2021 en présentant un aperçu de ses nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération nommés Alder Lake - mais avant cela, il a révélé 50 nouvelles puces. Intel dit quils apparaîtront dans près de 500 nouveaux PC dici la fin de 2021.

Les nouveaux processeurs comprennent les processeurs de bureau Intel Core S de 11e génération à venir dans quelques mois (Rocket Lake-S) et les processeurs mobiles Intel Core série H pour les jeux.

Ensuite, pour léducation et les appareils dentrée de gamme, il existe également de nouveaux processeurs Intel Pentium Silver et Intel Celeron de 10 nanomètres de la série N, offrant également des performances jusquà 35% supérieures.

Les processeurs mobiles Intel Core de 11e génération de la série H sont les plus intéressants des nouvelles puces - ils repoussent les limites de ce qui est possible pour les amateurs de jeux de niveau passionné dans des ordinateurs portables fins et légers (jusquà 16 mm dépaisseur, dit Intel).

Le haut de gamme est le processeur 4 cœurs Intel Core i7 Special Edition avec des vitesses Turbo jusquà 5 GHz. Il existe un support pour PCIE Gen 4 et de nouveaux ordinateurs portables sont annoncés avec cette plate-forme par Acer, Asus, MSI et Vaio. Intel affirme que plus de 40 nouveaux modèles intégrant ces processeurs arriveront au cours des six prochains mois.

Il existe également une puce à 8 cœurs qui sera livrée dans quelques mois jusquà 5 GHz et avec 20 voies darchitecture PCIe Gen 4.0 pour un stockage le plus rapide et des graphiques discrets plus Intel Killer Wi-Fi 6E.

Les pièces de bureau Rocket Lake-S devraient également être intéressantes - dirigées par lIntel Core i9-11900K, ces puces de jeu et de passionnés offriront une amélioration denviron 19% par rapport à la génération précédente.

Écrit par Dan Grabham.