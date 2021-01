Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MSI a potentiellement divulgué la date de lancement des processeurs de jeu Intel de 11e génération. Nous avons appris petit à petit les processeurs Rocket Lake au cours des derniers mois, y compris le fait que les nouveaux processeurs prendront en charge PCIe gen 4.0 , mais pas quand sattendre au lancement.

Le CES approche à grands pas et nous nous attendions à en savoir plus sur les nouveaux processeurs dIntel au cours de cette période. Cependant, il semble que les choses pourraient se produire plus tard que prévu. Un représentant MSI peut avoir accidentellement divulgué la date proposée en mars.

Un message publié sur un forum de support client par un compte officiel MSI a confirmé que les cartes mères de la série 400 de MSI sont prêtes à prendre en charge les processeurs à venir et que les processeurs Intel de 11e génération "devraient sortir fin mars ..."

MSI a depuis mis à jour le message pour indiquer clairement que cette suggestion est basée sur des «rumeurs internationales» et quelle doit donc être considérée comme une spéculation à ce stade. Il est probable que ce soit le plus tôt possible, car le rival dIntel, AMD, a augmenté la pression ces derniers temps avec ses puces de la série Ryzen 5000 .

Écrit par Adrian Willings.