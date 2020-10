Intel confirme que les processeurs Rocket Lake prendront en charge PCIe 4.0

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne semble pas longtemps quIntel a lancé ses processeurs de bureau Comet Lake de 10e génération. Maintenant, lentreprise se prépare pour la prochaine génération au début de 2021.

La série Rocket Lake devrait arriver au premier trimestre de lannée prochaine et offrira un support pour PCIe gen 4.0. Cela signifie des vitesses NVMe plus rapides qui correspondront enfin à loffre dAMD.

Comment construire et mettre à niveau votre propre PC de jeu extrême

Peut-il exécuter Crysis? Lédition 2007 vs 2020

Intel promet que ces nouveaux processeurs seront également fantastiques pour les jeux. On pense également que les processeurs Rocket Lake prendront en charge le chipset Intel de la série 400 , ce qui signifie la même chose que la configuration actuelle de Comet Lake. En dautres termes, vous pourrez utiliser votre carte mère actuelle si vous possédez déjà la dernière génération.

Intel devrait également utiliser et prendre en charge ses graphiques Xe , USB 4, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6 . Il y a aussi des rumeurs sur la prise en charge possible de la nouvelle RAM DDR5 lannée prochaine - bien que cela nécessiterait de nouvelles cartes mères.

Rocket Lake sera probablement le dernier des processeurs de bureau 14 nm avec une architecture Alder Lake 10 nm qui suivra dans un proche avenir.

Cette nouvelle arrive le même jour quAMD sapprête à lancer son architecture Zen 3 , ce qui montre quIntel souhaite ne pas se laisser distancer.

Écrit par Adrian Willings.