Peut-il exécuter Crysis? Lédition 2007 vs 2020

(Pocket-lint) - En 2007, Crytek a solidifié son nom dans lindustrie du jeu avec le lancement du tout premier Crysis . Un jeu qui a été conçu pour repousser les limites et qui promettait dêtre tellement tourné vers lavant quaucun PC de jeu ne serait en mesure de lexécuter avec des paramètres maximum dans les années à venir.

Cette promesse est rapidement devenue un mème, avec de nombreuses machines à sous sous ce microscope dans les années qui ont suivi. Le test ultime - bien sûr, il est beau et puissant, mais peut-il exécuter Crysis?

2007 a également été une grande année pour la technologie ailleurs, Apple lançant le premier iPhone et Intel déployant le très apprécié Core 2 Quad Q6600. Ce processeur a été déclaré "le morceau de silicium le plus impressionnant que le monde ait jamais vu" par Anandtech à lépoque.

Avance rapide de 13 ans et maintenant nous avons Crysis Remastered , une réinvention du jeu original, mais pour du matériel plus récent. À une époque où le jeu 8K est à lhorizon et où le traçage de rayons et les beaux graphismes sont la norme, il est logique davoir un jeu qui repousse les limites. Il semble quil le fasse si bien que même le nouveau RTX 3080 ne peut pas atteindre 30 images par seconde en 4K .

Pour fêter ça, nous avons travaillé avec Intel, MSI, Corsair, WD_Black et plus encore pour assembler deux machines et exécuter les deux jeux côte à côte. La partie amusante étant lune de ces machines a été construite en utilisant les spécifications de 2007 - principalement. Les résultats étaient intéressants et le projet était très amusant.

Intel a envoyé les pièces pour nous permettre de construire une machine avec des spécifications assez avancées, au moins pour 2007. Celles-ci comprenaient une incroyable collection de bits qui nous ont remplis de nostalgie:

Processeur Intel Core 2 Quad Q6600 (8 Mo de cache, 2,40 GHz, bus frontal à 1066 MHz)

Carte mère Intel DP45SG (LGA775)

8 Go de RAM de bureau DDR3 (4 x 2 Go) 10600U 1333 MHz

Nvidia GTS 8800 512 Mo GDDR3

Refroidisseur Cooler Master Hyper TX3 EVO

ASUS x24 DVD / CD SATA

SSD WD Green 240 Go 2,5 pouces

CD dinstallation et clé Windows 7 64 bits

Corsair CX450M

Le lecteur attentif peut repérer ici quelques incohérences. Windows 7 nest sorti quen 2009, mais essayer dobtenir une copie de Windows XP aurait été une mission. Vous naviez probablement pas non plus de SSD 2,5 pouces dans votre machine de jeu en 2007. Nous ne lavons certainement pas fait.

Embrassant les incohérences, nous avons acheté un boîtier de PC beige pour 10 £ de réduction sur eBay, acheté un lecteur de disquette, juste pour les rires et même éclaté un kit déclairage RVB ambiant NZXT, juste pour vraiment déclencher les sélecteurs.

Ensuite, commencez à construire et à installer. Le résultat est une machine astucieuse, étrangement nouvelle avec ce qui ressemble à des spécifications anciennes par rapport aux normes daujourdhui et qui est à peu près capable de faire fonctionner Crysis.

Pour la version remasterisée, nous avons construit quelque chose de beaucoup plus à jour. Avec laide de Corsair, MSI, WD_Black et Intel, nous avons mis au point une machine présentant ces spécifications beaucoup plus agréables:

Non seulement beaucoup plus de RVB, mais aussi beaucoup plus de puissance. Là où le processeur Core 2 Quad Q6600 était le plus agréable de son époque, le processeur Intel Core i7-10700K est peut-être léquivalent de jeu moderne.

Associée aux autres équipements ici, y compris la MSI GeForce RTX 2070 Super, cette machine devrait être capable de faire un travail léger de Crysis Remastered. Même avec les paramètres graphiques Can it Run Crysis activés.

Ou est-ce possible?

Le Crysis original était une chose de beauté à lépoque. Les nouveaux paramètres graphiques mémorables de Crysis Remastered poussent encore plus loin cette gloire, avec des distances de vue insensées, le HDR, le traçage de rayons et plus encore.

Pour le pousser à la limite, nous avons tout tourné au maximum et avons exécuté le mode «Peut-il exécuter Crysis» sur un écran 4K avec HDR activé. Les resultats? Quelque part entre 20 et 25 FPS.

Il semble que même un matériel de pointe ne peut pas exécuter Crysis avec un nombre de FPS décent avec ces paramètres activés. Mais cest là que réside le plaisir.

La conclusion ici nest pas que vous avez besoin dun RTX 3090 pour exécuter Crysis, mais que le jeu remasterisé repousse toujours les limites, tout comme loriginal. Cest aussi amusant de voir jusquoù vous pouvez pousser votre machine, puis de vous asseoir et de rêver à la mise à niveau.

Adrian Willings