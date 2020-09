Intel Evo est une nouvelle marque pour «les meilleurs ordinateurs portables pour faire avancer les choses»

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Outre les nouveaux processeurs Core de 11e génération révélés aujourdhui, Intel avait plus à dire. En plus dun nouveau logo dentreprise, Intel a révélé Evo - une marque que vous devriez vous attendre à voir sur les meilleurs ordinateurs portables minces et légers du marché; "les meilleurs ordinateurs portables pour faire avancer les choses" selon les propres mots dIntel.

Intel Evo assure essentiellement un certain niveau de performances. Les ordinateurs portables Intel Evo seront équipés des processeurs Core i5 et i7 de 11e génération, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6 en plus de ces mesures:

Réactivité constante sur batterie

Le système se réveille du sommeil en moins dune seconde

Neuf heures ou plus dautonomie de la batterie dans le monde réel sur les systèmes avec écrans Full HD

Charge rapide avec jusquà quatre heures de charge en moins de 30 minutes sur les systèmes avec écrans Full HD

Intel Evo fait suite à la spécification Project Athena précédemment introduite - en fait, cest à peu près la deuxième génération de cela. Bien que le projet Athena nait pas été mentionné comme une sous-marque spécifique, Intel Evo le sera certainement.

En tant que tel, il sagit à peu près dun suivi de la marque Centrino vue pour la première fois sur les ordinateurs portables légers au début de la connectivité sans fil en 2003.

Intel affirme que les ordinateurs portables Evo seront soumis à une «méthodologie de test intensifiée» pour voir comment un ordinateur portable fonctionnera jour après jour. En tant que tel, le programme semble être conçu pour récompenser la fiabilité continue

Plus de 20 modèles Intel Evo sont attendus cette année, y compris les déjà annoncés Acer Swift 5, Asus Zenbook Flip S, Lenovo Yoga 9i et Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Écrit par Dan Grabham.